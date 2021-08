"Call of Duty: Vanguard": Erstes Teaser-Video vor Enthüllung am 19. August

Panagiotis Kolokythas

Activision zeigt einen ersten Teaser zu "Call of Duty: Vanguard". Enthüllt wird das Spiel dann am 19. August 2021.

Vergrößern Call of Duty: Vanguard wird am 19. August enthüllt © Activision / Youtube

Die offizielle Vorstellung von "Call of Duty: Vanguard" rückt näher. Activision wird das Spiel am 19. August 2021 ab 19:30 Uhr (deutscher Zeit) enthüllen, wie der Publisher mitteilt. Die Wartezeit bis dahin wird mit einem ersten offiziellen Teaser-Video versüßt, das schon mal einen Ausblick darauf gibt, was die Fans der beliebten Call-of-Duty-Reihe erwartet:

"Kämpft bei der Schlacht von Verdansk mit und erlebt die weltweite Enthüllung von Call of Duty: Vanguard in Warzone", heißt es in der Mitteilung von Activision. Das Teaser-Video ist etwa 1 Minute und 40 Sekunden lang, liefert aber Hinweise darauf, dass "Vanguard" im Szenario des Zweiten Weltkriegs angesiedelt ist. Darauf deuten jedenfalls die gezeigten Waffen und Ausrüstungen hin. wie etwa ein Wehrmachtshelm und Gewehrgranaten mit Stiel.

"Call of Duty: Vanguard" wird während eines Ingame-Events im F2P-Battle-Royal-Spiel "Call of Duty: Warzone" am Donnerstagabend enthüllt werden. Vanguard stammt nicht von Infinity Ward, sondern von Sledgehammer Games, welches in der Vergangenheit die folgenden Spiele der Reihe entwickelte: "Call of Duty: WWII" (2017), "Call of Duty: Advanced Warfare" (2014) und "Call of Duty: Modern Warfare 3" (2011).