Call of Duty Vanguard: Am Wochenende kostenlos spielen

Denise Bergert

Vom 18. bis 22. November können PC- und Konsolen-Besitzer den Multiplayer von „Call of Duty: Vanguard“ gratis ausprobieren.

Vergrößern "CoD: Vanguard" startet ins Gratis-Wochenende. © Activision Blizzard

Publisher Activision Blizzard veranstaltet an diesem Wochenende ein „ Multiplayer Free Access Weekend “ für den Ego-Shooter „Call of Duty: Vanguard“. Der komplette Mehrspieler-Modus mit allen Modi und Karten ist vom 18. November ab 19 Uhr bis zum 22. November um 19 Uhr für PC- und Konsolen-Besitzer kostenlos spielbar.

Kompletten Multiplayer gratis spielen

Im Rahmen der Aktion können die PC-Version sowie die Versionen für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S im Battle.net-Launcher sowie in den jeweiligen Konsolen-Shops in Form einer kostenlosen Testversion heruntergeladen werden. Nach der Installation stehen im Spiel dann der komplette Mehrspieler sowie die neue Karte „Shipment“ für interessierte Spieler bereit. Sie können „Call of Duty: Vanguard“ über das Wochenende gratis ausprobieren. Von der Aktion sind jedoch sowohl die Einzelspieler-Kampagne als auch der Zombie-Modus des Titels ausgeschlossen.

Spielfortschritt bleibt erhalten

Der während des „Free Weekend“ gesammelte Fortschritt bleibt erhalten und wird beim Kauf der Vollversion ins Spiel übertragen. Beim Umstieg auf den kostenlosen Battle-Royale-Titel „Call of Duty: Warzone“ bleiben die gesammelten Waffen-Level auf den neuen „Vanguard“-Waffen ebenfalls bestehen.

Umfangreicher Multiplayer im Zweiten Weltkrieg

„Call of Duty: Vanguard“ ist seit 5. November 2021 für PC und Konsolen erhältlich. Die Geschichte des Spiels ist im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Grafik und Spielmechanik des Titels basieren auf dem 2019 veröffentlichten „Call of Duty: Modern Warfare“. Bereits zum Release beinhaltet „Vanguard“ 16 Mehrspieler-Karten und ist damit in Hinblick auf den Multiplayer einer der umfangreichsten „Call of Duty“-Ableger.

