Störung bei Call of Duty - Online-Dienste nicht verfügbar

Dennis Steimels

Aktuell ist der Online-Dienst von Call of Duty: Modern Warfare (Warzone) gestört. Es gibt Probleme, online zu spielen.

Vergrößern Call of Duy Probleme © Activision

Seit etwa 20:20 Uhr am Dienstagabend gibt es Probleme mit dem Online-Service von Call of Duty: Modern Warfare und dem Battle Royale-Titel Warzone. Dass die Activions-Server wohl teils down sind, bestätigt auch die Störungs-Webseite Allestörungen.de . Dort beschweren sich mehrere Nutzer darüber, dass die Online-Dienste derzeit nicht verfügbar seien. Und auch wir können die Server-Probleme auf der PlayStation 4 sowie der PlayStation 5 bestätigen. Auch Black Ops Cold War war kurz nicht verfügbar, seit etwa 20:50 Uhr verbindet das Spiel aber wieder zu den Online-Diensten.

Die Fehlercodes in Modern Warfare sind unterschiedlich, Diver, 6 und 4 erhalten wir die ganze Zeit beim Versuch, uns mit den Online-Diensten zu verbinden.