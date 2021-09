Call of Duty: Spieler begeistert von neuem Modus „Iron Trials“

Denise Bergert

Mit dem letzten Patch für „Call of Duty: Warzone“ wurde mit „Iron Trials“ ein zeitlich limitierter neuer Spielmodus eingeführt.

Vergrößern "Iron Trials" verändert die Regeln von "Call of Duty: Warzone". © Activision

Publisher Activision hat dem Battle-Royale-Titel „Call of Duty: Warzone“ mit dem letzten Patch um einen neuen Spielmodus erweitert. „Iron Trials“ kann im Duo gespielt werden und ist mit zeitlicher Limitierung im Spiel verfügbar. Vielen „Call of Duty“-Fans gefällt der Modus jedoch so gut, dass sie fordern, ihn zu einem festen Bestandteil von „Warzone“ zu machen.

„Iron Trials“ läuft auf Verdansk‘84 mit 150 Spielern, schreibt jedoch die gewohnten Regeln um und erreicht damit einen höheren Anspruch in Bezug auf Taktik und Skill. Da Spieler mit 400 Lebenspunkten starten, steigt die Time to Kill. Die Todeszone bewegt sich zudem schneller, wodurch die Matches verkürzt werden. Camper und Sniper haben es durch veränderte Regeln schwerer. Im Spielmodus sind außerdem als Fahrzeuge nur noch Dirt Bikes und ATVs erlaubt. Kostenlose Loadout-Drops fallen ebenfalls weg. In „Iron Trials“ sind weiterhin weniger epische und legendäre Waffen versteckt, die Gesundheitsregeneration läuft langsamer und Blendgranaten haben eine schwächere Wirkung.

Reddit-Nutzer haben bereits eine Petition gestartet, die „Iron Trials“ zum festen Bestandteil von „Call of Duty: Warzone“ machen soll. Andere wünschen sich den Modus im Solo, Trio oder Quad. Ob der Entwickler auf diese Spieler-Wünsche eingehen wird, bleibt abzuwarten. Eine Stellungnahme steht bislang noch aus.