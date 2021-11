Call of Duty: Sperre verbannt Spieler aus allen CoD-Teilen

Denise Bergert

Publisher Activision hat die Richtlinien für den Bann von Cheatern in der Spiele-Reihe „Call of Duty“ überarbeitet.

Vergrößern Im Dezember wird das Anti-Cheat-System Ricochet in "Call of Duty" eingeführt. © Activision Blizzard

Cheater sind ein großes Problem für Online-Mehrspieler-Titel wie „Call of Duty“. Damit die Community nicht frustriert und die Spielerzahlen dauerhaft schwinden, hat Publisher Activision Blizzard im Kampf gegen Cheater einige harte Maßnahmen ergriffen. So etwa soll im Dezember, zusammen mit dem Pacific-Update für „Call of Duty: Warzone“ das Kernel-Anti-Cheat-System Ricochet eingeführt werden.

Dauerhafte Sperre für Cheater

Activision Blizzard hat außerdem die Richtlinien für den Bann von Cheatern überarbeitet. Die neuen Sicherheitsrichtlinien sollen für „Call of Duty: Vanguard“ in Kraft treten. „Extreme oder wiederholte Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien - wie z. B. Cheaten im Spiel - können zu einer dauerhaften Sperrung aller Konten führen. Außerdem kann jeder Versuch, die Identität oder die Identität der Hardware-Geräte zu verbergen oder zu verschleiern, zu einer dauerhaften Sperrung führen,“ schreibt Team Ricochet in einem Blog-Beitrag .

Sperre für alle „Call of Duty“-Titel

Eine solche Sperrung kann nun ernstere Folgen haben: „Permanente Sperrungen für Sicherheitsverstöße können nun für die gesamte Reihe gelten, einschließlich Call of Duty: Vanguard sowie für alle vergangenen, aktuellen und zukünftigen Titel der Call of Duty-Reihe.“ Wer also in einem „Call of Duty“-Titel wegen Verstößen eine Sperre bekommt, kann im schlimmsten Fall gar keine Titel der Reihe mehr spielen.

Anti-Cheat-Team überwacht „Vanguard“-Launch

Team Ricochet überwacht eigenen Angaben zufolge die Online-Matches von „Call of Duty: Vanguard“ seit dem Release und hat bereits einige Verbote ausgesprochen. Zusammen mit Sledgehammer Games arbeitet das Anti-Cheat-Team außerdem daran, Exploits für Freischaltungen und XP-Gewinnraten zu beheben. Das Team fordert Spieler zudem auf, Cheater umgehend zu melden.

Call of Duty Vanguard im Test: Eine der stärksten Kampagnen



Call of Duty: Vanguard gestartet