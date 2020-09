Call of Duty: Season 6 gestartet

Denise Bergert

In dieser Woche startet die mittlerweile sechste Season von "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone".

Vergrößern Call of Duty startet in die sechste Season. © Activision

Publisher Activision hat die sechste Season von "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone" gestartet . Das Update ist ab sofort sowohl für PC als auch für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Für den kostenlosen Battle-Royale-Modus bringt Season 6 eine Karten-Erweiterung für "Verdansk" in Form eines U-Bahn-Netzes. Mehrere Metro-Stationen können nach Gegenständen und Waffen durchsucht werden. Ein Schnellreise-System bringt Spieler dann zu anderen Stationen. Ebenfalls neu ist der Spielmodus "Armored Royale", der jedes Team mit einem gepanzerten Truck ausstattet.

Der Mehrspieler-Modus von "Call of Duty: Modern Warfare" wird mit Season sechs um vier neue Karten erweitert: die Gunfight-Karte "Station", die Ground-War-Karte "Verdansk Riverside" sowie die beiden 6v6-Karten "Broadcast" und "Tank Factory". Das Update bringt außerdem vier neue Spielmodi mit, darunter den "Killstreak Confirmed Mode" und den "Headquarters Firefight Mode". Wie schon in den vorangegangenen Seasons, ist auch ein neuer Battle Pass mit an Bord. Hier können Spieler zwei neue Operatoren, Skins und Waffen freischalten.