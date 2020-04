Call of Duty: Multiplayer am Wochenende gratis

Denise Bergert

An diesem Wochenende steht der Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare kostenlos zur Verfügung.

Vergrößern Free Weekend für den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare. © Activision

Publisher Activision veranstaltet an diesem Wochenende ein Free Weekend für den Mulitplayer von Call of Duty: Modern Warfare. Wer den Free-to-Play-Titel Call of Duty: Warzone bereits installiert hat, erreicht den Multiplayer-Bereich über das Menü von Warzone. Das Free Weekend startet heute Abend um 19 Uhr und endet am Montag um 19 Uhr. Alle im Spiel gesammelten Fortschritte, Extras, Waffen und Zubehör können beim Kauf der Vollversion übertragen werden.

Passend zum Free Weekend steht im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare die Playliste „Stocked Up, Locked Down“ 24/7 bereit. Hier können sich Spieler rund um die Uhr auf den beiden Mehrspieler-Karten Atlas Superstore und Shoot House messen. Im Moshpit-Stil haben Spieler die Wahl aus unterschiedlichen Multiplayer-Modi wie Team Deathmatch, Domination, Headquarters, Kill Confirmed oder Hardpoint.

Bei Atlas Superstore messen sich die Spieler in einem verlassenen Markt, der auch in Call of Duty: Warzone südlich des Verdansk International Airport zu finden ist. Shoot House ist hingegen eine der kleinsten Karten in Call of Duty: Modern Warfare. Lediglich zwölf Spieler können sich hier in der militärischen Übungshalle mit vielen Deckungsmöglichkeiten jagen.