Call of Duty: Modern Warfare & Warzone Season 5 gestartet

Denise Bergert

Heute startet die neue fünfte Season von Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone auf PC und Konsolen.

Vergrößern Der Startschuss für Season 5 fällt heute um 19 Uhr. © Activision

Am heutigen Freitag startet Publisher Activision die mittlerweile fünfte Season von Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone für PC und die aktuelle Konsolen-Generation. Während das Update auf Version 1.24 bereits seit gestern zum Download bereitsteht, fällt der Startschuss für die neue Spielsaison heute Abend um 19 Uhr.

In Call of Duty: Warzone wird die Battle-Royale-Karte erweitert. Der Entwickler öffnet das Innere des Stadions und den Bahnhof, wo ein riesiger Güterzug fährt, der eingenommen werden kann. In Call of Duty: Modern Warfare halten vier neue Mehrspieler-Karten Einzug, darunter ein neues Ground-War-Erlebnis, zwei 6v6-Karten und eine Gunfight-Karte. In Warzone gesellt sich der neue Modus Mini Royale Trios hinzu, der das Battle-Royale-Geschehen auf kleine Areale in Verdansk beschränkt.

Mit Season 5 startet heute auch ein neuer Battle Pass in Call of Duty. Hier können Spieler gegen Geld, aber auch kostenlos zahlreiche Inhalte freischalten. Um den Start von Season 5 zu feiern, veranstaltet Activision von heute 19 Uhr bis Mittwoch, den 12. August, 19 Uhr ein Free Weekend. Im Rahmen des Events können Spieler fünf Multiplayer-Karten von Call of Duty: Modern Warfare kostenlos ausprobieren, darunter auch die beiden neuen Maps Suldal Harbor und Petroc Oil Rig.