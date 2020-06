Call of Duty: Modern Warfare & Warzone: Season 4 gestartet

Denise Bergert

Publisher Activision hat einen neuen Patch für Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone veröffentlicht und damit Season 4 eingeläutet.

Vergrößern Activision startet Season 4 für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone. © Activision

Activision hat heute Season 4 für Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone gestartet . Der dafür nötige Patch steht ab sofort für Konsolen und PC zum Download bereit und wiegt je nach Plattform zwischen 32 und 45 Gigabyte.

Zur größten Neueurung im Battle-Royale-Titel Warzone zählen die sogenannten Events. Sie finden in jedem Match zufällig in der Mitte statt. Zur Auswahl stehen dabei drei unterschiedliche Ereignisse. In "Jailbreak" kehren alle Spieler zurück, die bereits aus dem Match ausgeschieden sind, in "Fire Sale" gibt es an allen Kaufstationen große Rabatte mit bis zu 80 Prozent auf Waffen und Zubehör und in "Supply Choppers" gilt es einen Hubschrauber abzuschießen, der treffsichere Schützen beim Absturz mit Loot belohnt.

Ebenfalls neu ist der neue Warzone-Auftrag Contraband, der einen Waffen-Bauplan als Belohnung mitbringt sowie der von den Fans lang ersehnte Duos-Modus. Hier können Spieler nun in Zweier-Teams gegeneinander antreten. Auch neu ist der Modus Rumble in dem zwei Teams mit jeweils 50 Spielern gegeneinander kämpfen.