Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ab sofort erhältlich

Denise Bergert

Die Einzelspieler-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist ab sofort als Remastered-Version im PlayStation Store verfügbar.

Vergrößern Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered ist im PlayStation Store erhältlich. © Activision

Publisher Activision hat in dieser Woche eine Remastered-Version der Solo-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 im PlayStation Store für Sony PlayStation 4 veröffentlicht . Das Spiel steht ab sofort zum Download bereit und kostet in Deutschland 24,99 Euro. Am 30. April endet die zeitliche Exklusivität auf der PlayStation 4. Dann erscheint der Shooter auch für die Xbox One und den PC.

Call of Duty: Modern Warfare 2 stammt aus dem Jahr 2009. Im Gegensatz zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered aus dem vergangenen Jahr, beinhaltet die neue Remastered-Fassung lediglich den Einzelspieler-Modus des Originals. Ebenfalls enthalten ist die Mission „No Russians“, die zum Release des Spiels vor elf Jahren für Diskussionsstoff sorgte, weil Spieler darin in die Rolle von Terroristen schlüpfen. Aus der russischen Fassung von Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered wurde das Level gestrichen. Die Remastered-Version bietet außerdem verbesserte Texturen, Animationen und HDR-Support. Activision spendiert außerdem zahlreiche Extras und Boni für Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone wie beispielsweise Charakter-Skins und Blaupausen für unterschiedliche Waffen.