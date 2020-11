Call of Duty: Großes Update für PC und Konsolen

Denise Bergert

Infinity Ward veröffentlicht heute ein weiteres großes Update für "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone".

Vergrößern "Call of Duty" bekommt einen weiteren 30-GB-Patch. © Activision

Entwickler Infinity Ward veröffentlicht heute das letzte große Update für "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone" vor dem Release des Nachfolgers "Call of Duty: Black Ops Cold War" am 13. November 2020. Der Patch mit der Versionsnummer 1.29 steht ab heute für PlayStation 4, Xbox One und PC zum Download bereit und wiegt rund 30 Gigabyte.

Mit dem Update für Infinity Ward private Matches für "Call of Duty: Warzone" als Beta ein. Zur Auswahl stehen dafür die drei Spielmodi "Battle Royale" ab 50 Spieler, "Plunder" ab 30 Spielern und "Mini Battle Royale" mit mindestens 24 Spielern. Die ersten beiden Modi erlauben Squad-Varianten, im dritten Modus sind diese nicht vorgesehen. Als wöchentliche Playlist-Rotationen stehen in "Call of Duty: Warzone" in dieser Woche "Battle Royale" mit 1er, 2er, 3er oder 4er Squads zur Auswahl sowie "Plunder Trios".

In der Playlist-Rotation von "Call of Duty: Modern Warfare" findet sich folgende Auswahl:

Ground War

Gunfight

TDM Snipers Only

Hardpoint Hills and Kills

Shipment 24/7

Shoot House 24/7

Infinity Ward versucht mit Update 1.29 außerdem, die Download-Größe "Call of Duty"-Updates weiterhin zu reduzieren. Bislang war beispielsweise die Deinstallation einzelner Pakete möglich, nach dem Patch können Nutzer das Spiel bereits starten, während die HD-Texturen im Hintergrund noch heruntergeladen werden.