Call of Duty: DLSS soll Performance deutlich erhöhen

Michael Söldner

Durch neue Treiber und ein Update können CoD: Warzone und CoD: Modern Warfare deutlich von DLSS profitieren.

Vergrößern Durch DLSS kann die Bildrate in Call of Duty: Warzone deutlich ansteigen. © activision.com

Mit DLSS (Deep Learning Super Sampling) hat Nvidia bei seinen RTX-Karten ein Ass im Ärmel, welches dem Konkurrenten AMD noch fehlt: Durch das interne Rendern eines Spiels in einer niedrigeren Auflösung lässt sich die Bildrate deutlich erhöhen. Durch die in den Grafikkarten verbauten AI-Kerne lässt sich das niedrig aufgelöste Bild dann auf die gewünschte Auflösung hochrechnen. Das Ergebnis sind deutlich mehr Bilder pro Sekunde bei einer nahezu gleichen grafischen Brillianz. Hersteller Activision hat DLSS nun in seine beiden Blockbuster „Call of Duty: Modern Warfare“ sowie das kostenlos spielbare Battle-Royale-Game „Call of Duty: Warzone“ integriert. Besitzer einer RTX-Grafikkarte von Nvidia dürfen sich der Ankündigung zufolge auf bis zu 70 Prozent höhere Bildraten freuen. Käufer einer GTX-Grafikkarte von Nvidia oder einer Radeon-Grafikkarte von AMD können hingegen nicht von DLSS profitieren.

Die starke Performance-Steigerung in den beiden „Call of Duty“-Spielen wird durch Benchmarks von Nvidia belegt: In 4K-Auflösung steigt die Bildrate in „Call of Duty: Warzone“ mit einer RTX 3060 und DLSS demnach von knapp 48 fps auf 82 fps. In der niedrigeren Auflösung von 2.560x1.440 Pixeln kommt die gleiche Grafikkarte durch DLSS anstelle von 84 fps auf 108 fps. In Full HD fällt die Steigerung mit 111 gegen 134 fps noch etwas geringer aus. DLSS sorgt allerdings auch speziell in hohen Auflösungen für einen stärkeren Zuwachs der Bildrate durch das Upscaling der Inhalte. Die Steigerung der Bildrate durch DLSS ist dennoch beeindruckend und ohne Mehrkosten abrufbar. Dazu müssen das Spiel sowie der Nvidia-Treiber auf den neusten Stand gebracht werden.





