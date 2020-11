CZ Smart: Citizen bringt seine erste vollwertige Smartwatch

Hans-Christian Dirscherl

Citizen hat seine erste Smartwatch mit Touchscreen-Display vorgestellt: Die CZ Smart. Mit Wear OS und Snapdragon.

Vergrößern Die CZ Smart. © Citizen

Der japanische Uhrenhersteller Citizen hat seine erste Smartwatch mit vollständigem Touchscreen vorgestellt: die CZ Smart. Die Smartwatch besitzt eine robuste Lünette mit eloxierten Aluminiumring. Der Touchscreen wird von einem 46-mm-Gehäuse eingefasst, das aus rostfreien Stahl besteht.

Vergrößern Die Zifferblätter: Active, Dashboard, Neo und Retro. © Citizen

Wie bei Smartwatches üblich gibt es unterschiedliche Zifferblätter. Als Betriebssystem kommt Wear OS zum Einsatz, daneben stehen unter anderem vorinstalliert Google Assistant, Google Pay und Google Fit zur Verfügung. Der Benutzer findet diverse Anwendungsprogramme wie Workout-Tracking, Pulsmesser, Tagesziel-Tracker etc. auf der Uhr. Aus dem Google Play Store können Sie sich weitere Apps auf die Uhr herunterladen, die Funktionen wie Stoppuhr, Kalender, Kontaktverwaltung, Übersetzer oder Schlafüberwachung zur Verfügung stellen. Von den Drittanbieternapps wird zum Beispiel Spotify unterstützt.

Vergrößern Citizen CZ Smart © Citizen

Ein Snapdragon SDG-3100-Prozessor mit 8 GB RAM treibt die Uhr an. Der 1,28 Zoll-AMOLED-Touchscreen löst mit 416 × 416 Pixel auf. Mit einer Akku-Ladung soll die Uhr einen Tag durchhalten, doch wie immer hängt das von der Nutzung ab. Wichtig: Die Uhr kann nicht per Ecodrive aufgeladen werden, sie muss also klassisch an die Steckdose und wird kabellos aufgeladen. In 40 Minuten soll der Akku zu 80 Prozent geladen sein.

Vergrößern Citizen CZ Smart © Citizen

Die Uhr zeigt Nachrichten, Anrufe, Mails und Kalendereinträge an. Über das eingebaute Mikrofon und die eingebauten Lautsprecher führen Sie Telefonate. Beschleunigungssensor, Kompass, Barometer und Gyroscope sind verbaut. Für die Konnektivität sind WLAN und Bluetooth vorhanden, außerdem NFC und GPS. Über Bluetooth lassen sich Smartphones und Kopfhörer mit der CZ Smart verbinden.

Die Uhr eignet sich nicht zum Schwimmen, denn sie hat nur 3ATM Wasserdichte. Sie hält also gerade mal einige Wasserspritzer aus.

Die CZ Smart gibt es in drei Farbvarianten – darunter "Coke" – und mit unterschiedlichen Armbändern aus Metall oder Silikon. Die Citizen CZ Smart kostet 395 US-Dollar. Vorbestellungen sind derzeit anscheinend nur in den USA möglich.

Kaufberatung: die besten Smartwatches im Überblick