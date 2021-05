CPU-Fake: Athlon II X2 statt Ryzen 5 3600

Michael Söldner

Beim Kauf eines Prozessors ist Vorsicht geboten, ein Nutzer ist einem gut gemachten CPU-Fake auf den Leim gegangen.

Vergrößern Nicht in jedem Ryzen-Prozessor steckt tatsächlich auch aktuelle Technik. © amd.com

Wer sich eine neue CPU anschafft, geht zurecht davon aus, dass es sich um ein Original handelt. Doch gewiefte Betrüger versuchen mittlerweile auch, die Prozessoren bekannter Hersteller gegen uralte Modelle auszutauschen. Konkret erwarb ein Reddit-Nutzer einen Ryzen 5 3600 bei BestBuy, der sich bei näherer Untersuchung allerdings als uralter Athlon II X2 entpuppte. Linus von Linus Tech Tips hat sich den Betrug genauer angeschaut. Dies war auch nötig, denn auf den ersten Blick war der Fake nicht als solcher zu erkennen. Der Prozessor wurde im Originalkarton geliefert, auch der Original-Heatspreader mit korrekter Beschriftung war auf der CPU angebracht. Nur ein Blick auf die Rückseite des Prozessors zeigte eine abweichende PIN-Anordnung, die nicht zum Ryzen 5 3600 passte.

Linus geht davon aus, dass der Betrüger wohl tatsächlich einmal im Besitz eines Ryzen 5 3600 gewesen sein muss. Dies wurde deutlich, als der Heatspreader entfernt wurde und sich darunter eine gut zehn Jahre alte CPU, konkret ein Dual-Core-Prozessor Athlon II X2, verbarg. Der darauf verbaute Heatspreader enthüllte jedoch, dass dieser tatsächlich einmal auf einem Ryzen 5 3600 installiert war. Denn unter dem dünnen Blech waren zwei Abdrücke der Wärmeleitpaste zu sehen, wie sie auf dem Ryzen 5 3600 ebenfalls zum Einsatz kommen, da dieser aus zwei Dies besteht. Wie kam es dazu? Linus geht davon aus, dass der Prozessor vor dem Rückversand ausgetauscht wurde. Wenn der zuständige Versandmitarbeiter die CPU nicht testet, könnte der Austausch gar nicht weiter auffallen. Erst der nächste Käufer würde dann merken, dass etwas mit der erworbenen CPU nicht stimmt. Der gefälschte Prozessor konnte tatsächlich in einem alten AM3-Motherboard in Betrieb genommen werden, im Cinebench wurde der Prozessor aber so heiß, dass er drosselte. Dies könnte am nicht richtig montierten Heatspreader liegen.





Fake-CPU: So vermeiden Sie einen Fehlkauf