CPU: AMD baut seinen Marktanteil weiter aus

Michael Söldner

Durch die in der neuen Xbox und Playstation verbauten AMD-APUs steigt der Marktanteil von AMD weiter an.

Vergrößern Die Prozessoren von AMD kommen in immer mehr Geräten zum Einsatz. © amd.com

Im dritten Quartal 2021 darf sich Chiphersteller AMD über einen Marktanteil bei x86-Prozessoren von 24,6 Prozent freuen. Damit konnte das Unternehmen dem Konkurrenten Intel in den letzten drei Monaten 2,1 Prozentpunkte abknöpfen. In die Berechnungen des Marktforschungsunternehmens Mercury Research gingen dabei jedoch auch die in den Konsolen Xbox Series X/S und Playstation 5 verbauten Kombiprozessoren von AMD ein. Auf diese Weise war es möglich, dass AMD den zweithöchsten Marktanteil seiner Firmengeschichte einfahren konnte. Zuletzt konnte AMD derart gute Marktanteile im Jahr 2006 für sich beanspruchen. Zu diesem Zeitpunkt griffen immer mehr Nutzer zu Athlon-64-Prozessoren.

Steigende Marktanteile für AMD

Konkret verteilen sich die Marktanteile von AMD im Desktop-Bereich auf 17 Prozent, im Mobil-Segment kann der Hersteller sogar einen Marktanteil von 22 Prozent für sich beanspruchen. In beiden Bereichen fiel das Wachstum gegenüber zum Vorquartal mit 0,1 bzw. 2 Prozent moderat aus. Im Server-Bereich konnte AMD seinen Anteil von 9,5 Prozent im zweiten Quartal 2021 auf 10,2 Prozent im dritten Quartal steigern.

Server-Prozessoren sorgen für Wachstum

Speziell die Epyc-Prozessoren für Server und Rechenzentren kamen bei der Kundschaft gut an. Innerhalb eines Jahres stieg der Marktanteil von 6,6 Prozent auf 10,2 Prozent an. Diese ehemalige Domäne von Intel scheint also langsam zu bröckeln. Betrachtet man hingegen den Notebook-Bereich, so mussten beide Hersteller Marktanteile aufgeben. Für AMD verlief dies jedoch besser, so dass das AMD im Bereich der Notebook-Prozessoren und -Grafikeinheiten mit 16,2 Prozent Marktanteil ein Allzeithoch einfahren konnte.



