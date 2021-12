Hans-Christian Dirscherl

Microsoft wird auf der CES 2022 in Las Vegas nicht vor Ort teilnehmen. Damit reagiert der Konzern auf die Entwicklung bei Covid-19.

Vergrößern CES: Microsoft, Intel, Google, Amazon sagen Teilnahme ab © James Mattil/Shutterstock.com

Die Liste der Unternehmen, die der CES 2022 in Las Vegas fernbleiben, wird immer länger und ist immer prominenter besetzt. Jetzt teilte auch Microsoft mit, dass es auf der CES nicht vor Ort teilnehmen werde. Das berichtet unter anderem das US-amerikanische IT-Nachrichtenmagazin The Verge.

Microsoft habe die Entwicklung der Covid-19-Situation geprüft und sich schließlich gegen eine Vor-Ort-Präsenz entschieden. Das erklärte ein Microsoft-Sprecher via E-Mail gegenüber The Verge. Das bedeutet aber nicht, dass es von Microsoft überhaupt nichts auf der Messe in Las Vegas zu sehen gibt. Denn Microsoft will eine „digitale Präsenz“ haben. Sowohl für die „Microsoft Partner Innovation Experience“ als auch für das „Automotive Press Kit“. Die CES ist seit Jahren auch eine große Automobil-Messe.

Zuvor hatten bereits Intel, General Motors, Amazon und Google, aber auch Lenovo, T-Mobile, Meta (Facebook) und Twitter ihre Vor-Ort-Teilnahme abgesagt. Grund sind die auch in den USA wegen der ansteckenderen Omikron-Variante steigenden Covid-19-Zahlen. Bis jetzt sollen 42 für die CES bereits eingeplante Teilnehmer abgesagt haben. Die Messe-Verantwortlichen halten aber daran fest, dass die CES 2022 anders als die CES 2021 eine Präsenzmesse vor Ort in Las Vegas werden soll. Mehr dazu lesen Sie hier: CES 2022: Diese Firmen bleiben der Messe fern .

PC-WELT wird an der CES 2022 anders als in den Jahren bis einschließlich 2020 nicht vor Ort teilnehmen. 2021 fand die CES ohnehin nur digital statt.