CES 2022: Teilnehmer müssen Covid-19-Impfung nachweisen

Denise Bergert

Wer an der CES 2022 in Las Vegas teilnehmen will, muss eine Impfung gegen das Covid-19-Virus nachweisen.

Vergrößern Die CES kehrt 2022 nach Las Vegas zurück. © CTA

Veranstalter CTA hat heute erste Details zur CES 2022 bekannt gegeben . Nachdem die CES in diesem Jahr als reines Online-Event abgehalten wurde, soll es im nächsten Jahr in Las Vegas eine Hybrid-Veranstaltung mit digitalen Präsentationen und persönlichen Treffen geben. Um an letzteren teilnehmen zu können, müssen sowohl Besucher als auch Aussteller laut den CTA-Regeln eine Impfung gegen das Covid-19-Virus nachweisen. „Wir alle tragen dazu bei, die Pandemie zu beenden, indem wir zu Impfungen ermutigen und die richtigen Sicherheitsprotokolle einführen. Wir stellen uns unserer Verantwortung, indem wir für die Teilnahme an der CES 2022 in Las Vegas den Nachweis einer Impfung verlangen,“ erklärt Gary Shapiro, Präsident und CEO der CTA.

Für Menschen die keinen Zugang zu Impfstoff haben oder sich auf eigenen Wunsch nicht impfen lassen wollen, prüft die CTA eigenen Angaben zufolge die Möglichkeit, ein negatives Covid-19-Testergebnis vorlegen zu können, um an der CES 2022 teilzunehmen. Bestätigt wurde diese Möglichkeit zur Teilnahme an der Messe jedoch noch nicht. Ob ein Impfnachweis auch für CES-Events notwendig ist, die nicht auf dem Messegelände stattfinden, ist nicht bekannt. Weitere Details will die CTA in den nächsten Monaten bekannt geben. Der Startschuss für die CES 2022 Media Days fällt am 3. Januar 2022. Der Show Floor öffnet dann am 5. Januar 2022.