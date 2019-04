Burger King: Fleischloser Whopper vorerst nicht in Deutschland

Hans-Christian Dirscherl

Der fleischlose Whopper ist offensichtlich ein Erfolg, Burger King weitet den Verkauf aus. Weder Mitarbeiter noch Kunden sollen den Unterschied zum fleischhaltigen Whopper schmecken. Update: Die Lage in Deutschland!

Vergrößern 100% Whopper, 0% Beef - so der Werbeslogan von Burger King für den Impossible Whopper © Burger King

Update 11.00 Uhr: Wie die deutsche Pressestelle von Burger King gegenüber der PC-WELT erklärte, ist der "Impossible Whopper" vorerst auf die USA beschränkt. Zum Deutschland-Start des "Impossible Whopper" gibt es noch keine Überlegungen.

Die Deutschen müssen also weiter in Fleisch beißen... Update Ende



Anfang April 2019 hatte die Fastfood-Kette Burger King in 59 Filialen in und um St. Louis mit dem Test eines fleischlosen Burgers begonnen. Die Besonderheit dieses als „Impossible Whopper“ bezeichneten Vegi-Burgers: Der Kunde erkennt nicht, dass der Impossible Whopper einen rein pflanzlichen Patty enthält und somit fleischlos ist. Der Patty des „Impossible Whopper“ sieht aus wie Fleisch und schmeckt auch so. Laut Burger King konnten im Test weder Mitarbeiter noch Kunden einen Unterschied zwischen Impossible Whopper und klassischem Whopper mit Fleisch erkennen.

Der einmonatige Testlauf mit dem fleischlosen Whopper war offensichtlich erfolgreich: Burger King weitet den Verkauf des „Impossible Whopper“ in den USA aus, um weitere Märkte zu testen wie The Verge berichtet. Ende 2019 will Burger King den rein pflanzlich belegten Burger dann in den gesamten Vereinigten Staaten anbieten.

Der "Impossible Whopper" ist etwas teurer als ein fleischhaltiger Whopper (1 US-Dollar), enthält aber rund 90 Prozent weniger Cholesterin und zirka 15 Prozent weniger Fett als sein klassisches Vorbild. Der fleischlose Patty des "Impossible Whopper" wird konventionell gegrillt und mit Tomaten, Ketchup, Salat, Essiggurken und Zwiebeln zwischen die beiden Brotscheiben gelegt. Verzichtet der Kunde auf die Mayonnaise, dann ist der Impossible Whopper sogar vegan.



Die Pattys für den "Impossible Burger" stammen von dem Unternehmen Impossible Foods, das sich auf die Herstellung von pflanzlichen Fleisch- und Milchprodukten spezialisiert hat.

Burger King testet Whopper mit pflanzlichem Fleischersatz