Bundestagswahl 2021: Wie wähle ich? Google erklärt es den Nutzern jetzt

Panagiotis Kolokythas

Für die Bundestagswahl 2021 bietet Google den Nutzern die Funktion "Wie wähle ich?" an. Das steckt dahinter.

Vergrößern Die Bundestagswahl 2021 findet am 26. September 2021 statt © Westlight - Torsten Asmus / Shutterstock.com

Deutschland wählt am 26. September 2021 einen neuen Bundestag und passend dazu hat Google zum ersten Mal eine neue Funktion hierzulande freigeschaltet: Über die Google-Suche ist die Funktion "Wie wähle ich?" verfügbar. Bei dieser und ähnlichen Suchanfragen erhalten die Nutzer ausführliche Informationen darüber, wie sie an der Bundestagswahl 2021 teilnehmen können.



Dazu gehören etwa Informationen darüber, wer Wahlberechtigt ist, wie die Briefwahl funktioniert und wie genau die Stimmabgabe erfolgt. Alle Antworten, die Google auf Fragen rund um die Bundestagswahl 2021 gibt, basieren auf Informationen des Bundeswahlleiters, wie das Unternehmen mitteilt. Dabei wird der Bundeswahlleiter Dr. Georg Thiel mit den Worten zitiert:

"Der Bundeswahlleiter ist die offizielle, überparteiliche und seriöse Quelle für Informationen rund um das Wahlverfahren. Korrekte und umfassende Informationen sind ein wichtiges Instrument gegen Beeinflussungsversuche und Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit der Bundestagswahl. Auch die Auffindbarkeit der betreffenden Informationen bei Google ermöglicht uns, das Entstehen von Falschinformationen im Keim zu bekämpfen."

Google hat auch den Google Assistant für die Bundestagswahl fit gemacht. Er reagiert nun entsprechend auf die Sprachbefehle "Wie wähle ich?" oder "Wie kann ich wählen?" mit passenden Antworten auf Smartphones, Smart Displays und smarten Lautsprechern.

Google und Youtube im Kampf gegen Fehlinformationen

Die Bundestagswahl 2021 ist äußerst wichtig für Deutschland, denn durch das Wahlergebnis wird sich entscheiden, wer nach 16 Jahren Angela Merkel das Land in welcher Koalition regieren wird. "Google und YouTube bieten auch bei dieser Wahl einen 'digitalen Werkzeugkasten' an, damit sich Bürgerinnen und Bürger online schnell, einfach und fundiert über politische Themen informieren und an Debatten beteiligen können", erklärt Google.

Alle Nutzern soll die Möglichkeit gegeben werden, sich über die Google-Plattformen schnell mit glaubwürdigen und nützlichen Quellen zu informieren. Auch um etwa über die Wahlprogramme der Parteien, die Pläne der Kandidaten und sonstige wahlrelevante Themen. Der Zugang zu zuverlässigen Artikeln und Quellen, so Google weiter, habe vor allem in Zeiten von Wahlen eine große Verbreitung. Mit Faktenchecks von vertrauenswürdigen Organisationen will Google die Verbreitung von Fehlinformationen bekämpfen. Für dass Wahljahr 2021 sei daher Anfang 2021 gemeinsam mit der Deutschen Presseagentur (dpa) das Projekt Faktencheck21 gestartet worden, um Redaktionen bei der Ausbildung eigener Faktencheck-Teams zu unterstützen.

Drei Säulen für mehr Online-Sicherheit im Wahljahr 2021

Google setzt auf eine drei Säulen für mehr Online-Sicherheit im Wahljahr: Technologie, Training und Kooperationen. "So möchten wir Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien und andere gefährdete Gruppen dabei unterstützen, sich vor Online-Risiken bestmöglich zu schützen", erklärt Google. Die entsprechenden Online-Sicherheitstrainings für diese Gruppen seien vom Google Safety Engineering Center (GSEC) in München konzipiert worden. Außerdem stehen alle Google-Sicherheitsexperten im engen Austausch mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und Partnern wie "Deutschland Sicher im Netz" oder "Politiker:innen sicher im Netz".

Weitere Informationen darüber, wie Google und Youtube die Bundestagswahl 2021 begleiten, finden sich auf dieser Website. Und in diesem Blog-Beitrag erklärt Youtube ausführlicher, welche Maßnahmen ergriffen werden.

Für Jungwähler und Unentschlossene hat sich der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale zur politischen Bildung als ein gutes Mittel bewährt, um herauszufinden, welche Partei man wählen soll. Der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021 wird hier am 2. September 2021 veröffentlicht.