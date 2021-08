Bundesnetzagentur senkt Preise für 0180- und 0137-Hotlines

Denise Bergert

Die Bundesnetzagentur hat eine Preissenkung für 0180- und 0137-Hotline-Nummern angeordnet.

Vergrößern Die Bundesnetzagentur ordnet eine Preisanpassung für Hotlines an. © Bundesnetzagentur

Bei Dienstrufnummern mit den Vorwahlen 0180 und 0137 gibt es seit über zehn Jahren massive Unterschiede bei den Gebühren. Nutzer, die eine dieser Hotlines über das Mobilfunknetz anrufen, bezahlen häufig ein Vielfaches des Minutenpreises von Nutzern, die über das Festnetz anrufen. 0180er-Nummern schlagen pro Minute aus dem Festnetz mit 9 Cent zu Buche, aus dem Mobilfunknetz kosten sie in der Regel satte 42 Cent pro Minute. Das kann vor allem dann teuer werden, wenn Mobilfunk-Nutzer in der Warteschleife hängen.

Wie die Bundesnetzagentur in dieser Woche bekannt gibt , soll die „bisherige Preisdifferenzierung zwischen Festnetz und Mobilfunk“ nun beendet werden. Die Behörde will jeweils einheitliche Preise für 0180er und 0137er Nummern festlegen. Die 0180er Nummer sollen ab 1. Dezember 2021 und die 0137er Nummern ab 1. April 2022 angeglichen werden. Ab diesen Stichtagen soll ein Anruf bei den Service-Nummern aus dem Mobilfunknetz genau so viel kosten, wie ein Anruf aus dem Festnetz. Durch das neue Telekommunikationsgesetzt, das ab Dezember 2021 in Deutschland in Kraft tritt, kann die Bundesnetzagentur nun auch Preisfestlegungen wie diese treffen.