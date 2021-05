Bundesnachrichtendienst jetzt bei Instagram

Denise Bergert

Mit „bndkarriere“ hat der Bundesnachrichtendienst nun einen offiziellen Karriere-Account bei Instagram gestartet.

Vergrößern Der BND startet seinen Instagram-Auftritt. © BND

Nach Youtube und Twitter nun auch Instagram – der Bundesnachrichtendienst (BND) ist mittlerweile in mehreren sozialen Medien vertreten. In dieser Woche wurde bei der Foto- und Video-Community Instagram mit „ bndkarriere “ der erste Account des Bundesnachrichtendienstes gestartet. Hier finden sich jedoch keine Schnappschüsse aus dem Agenten-Alltag oder Rabatt-Codes, sondern Karriere-Chancen für Geheimdienst-Interessierte. „bndkarriere“ ist laut dem BND der offizielle Karriere-Account des Bundesnachrichtendienstes.

Über den Account will der deutsche Auslandsgeheimdienst junge Talente anwerben. „Ein moderner Arbeitgeber muss auch dort präsent sein, wo sich mögliche Bewerberinnen und Bewerber tummeln,“ erklärt Bruno Kahl, Präsident des BND, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur dpa. Viele Beiträge zählt das Profil jedoch noch nicht. In einer Bilderstrecke zeigt der BND ein an den Grundriss des BND-Gebäudes in Berlin-Mitte angelehntes Logo sowie einen Gruß aus der Zentrale. In den Stories finden sich ebenfalls eher harmlose Grußbotschaften oder Fotos vom Mittagessen in der BND-Kantine. Bei IGTV sind bereits drei kurze Erklär-Videos verfügbar, in denen der BND seine Arbeit kurz umreißt oder die Zuschauer mit auf einen Drohnenflug durch die BND-Zentrale nimmt.

Laut dem BND sollen über den Instagram-Account weder Geheimnisse verraten, noch politische Diskussionen geführt werden. Viel mehr wolle man Interessierten einen Überblick über die Aufgaben des BND geben und zeigen, wie der Arbeitsalltag beim Bundesnachrichtendienst aussieht. Mittlerweile zählt „bndkarriere“ knapp 6.800 Abonnenten. Einen sogenannten Blauen Haken, mit dem die Echtheit des Accounts von Instagram bestätigt wird, hat „bndkarriere“ jedoch noch nicht.