Bundesliga: ARD erweitert Audio-Berichterstattung

Denise Bergert

In der kommenden Bundesliga-Spielzeit plant die ARD Audio-Vollreportagen und eine Konferenz.

Vergrößern Die ARD will ihr Audio-Angebot zur Bundesliga ausbauen. © www1.wdr.de

Im vergangenen Sommer hat die ARD von Amazon die Bundesliga-Rechte für die Spielzeit 2021/2022 gekauft. Das will der Rundfunkverbund vor allem im Online-Radio nutzen. Hier soll es in der kommenden Spielzeit Vollreportagen von allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga geben. Geplant ist außerdem eine 90-minütige Konferenz am Samstagnachmittag.

Die ARD will eigenen Aussagen zufolge in die Zukunft investieren und das neue Angebot auf unterschiedlichen Kanälen wie den Apps und den Internetseiten der Sender verteilen. Künftig will sich der Rundfunkverband nicht mehr nur auf das klassische UKW-Radio konzentrieren. Die neuen Formate sollen einfach zu finden und leicht zu bedienen sein, erklärt ARD-Sportkoordinator Marcus Tepper gegenüber der Deutschen Presseagentur . Mit dem erweiterten Angebot will der Rundfunkverbund nicht nur sein digitales Portfolio erweitern, sondern über die neuen Kanäle auch neue Hörer und Hörerinnen gewinnen. Zu dieser Offensive gehören auch die Video-Clips am Montagmorgen, deren Lizenzen die ARD ebenfalls im vergangenen Jahr erworben hat. Für die aktuelle Saison besitzt die ARD nur die Audio-Broadcast-Rechte für den klassischen UKW-Empfang.