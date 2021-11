Bundesland wirft MS Office & Windows raus - stattdessen Libre Office & Linux

Profi IT

Das Bundesland Schleswig-Holstein ersetzt auf seinen 25.000 Rechnern Microsoft Office durch Libre Office und Windows durch Linux.

Libre Office statt Microsoft Office

Das Bundesland Schleswig-Holstein ersetzt Microsoft Office durch Libre Office. Auf 25.000 Rechnern in der Verwaltung und an Schulen soll Libre Office zusammen mit anderer Open-Source-Software installiert werden. Deutschlands nördlichstes Bundesland will damit seine Abhängigkeit von proprietärer Software verringern und schließlich sogar ganz beenden.

Die Umstellung der 25.000 Behörden-Rechner soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Diese Rechner werden von Beamten, Angestellten und Lehrern genutzt. Dann soll auf keinem dieser Rechner mehr Microsoft Office laufen und stattdessen nur noch Libre Office zum Einsatz kommen.

Linux statt Windows

Doch Schleswig-Holstein geht sogar noch einen Schritt weiter. Nicht nur die Office-Anwendung wird ersetzt, sondern auch das Betriebssystem. Auf den 25.000 Rechnern soll also Microsoft Windows durch Linux abgelöst werden.

Der Landtag von Schleswig-Holstein hatte die Nutzung von Open-Source-Software schon 2020 beschlossen .

Microsoft-Programme kosten viel Geld

Das Bundesland teilte 2020 mit, dass für die Microsoft-Software auf den 25.000 Rechnern rund 2,5 Millionen Euro Lizenzkosten pro Jahr anfallen. Bereits 2020 habe Schleswig-Holstein den Rahmenvertrag mit Microsoft um die MS-Office-Produktlinie reduziert und seine MS-Office-Lizenzen eingefroren. Das Bundesland will dadurch in fünf Jahren 6,8 Millionen Euro sparen. Ab 2025 sollen nach der Umstellung jedes Jahr weitere 1,7 Mio. Euro gespart werden.

Das Zentrale IT-Management (ZIT) habe zur Vorbereitung dieser Umstellung mit dem IT-Dienstleister Dataport bereits Dienstleistungen rund um Libre Office aufgebaut und Libre Office auch mit dem in der Verwaltung grundlegenden E-Akte-System verbunden. Nun soll LibreOffice sukzessive flächendeckend an den Arbeitsplätzen der Landesregierung eingeführt werden. Dazu plant das Ministerium ausführliche Umschulungen.

Neben Libre Office will Schleswig-Holstein aber auch verstärkt auf Cloudlösungen setzen.

München scheiterte mit dem Umstieg

Die Stadt München hatte vor Jahren mit "Limux" ein ähnlich ambitioniertes Umstiegsprogramm von Microsoft-Programmen und Windows zu Open Source und Linux. München brach den Umstieg aber ab und kehrte zu Microsoft zurück. Mehr dazu lesen Sie in diesen Meldungen:

