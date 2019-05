Build 2019: Microsofts Entwickler-Konferenz mit Hololens 2.

Hans-Christian Dirscherl

Am 6. Mai beginnt die Entwicklerkonferenz von Microsoft. Ein Thema ist "Mixed Reality und Microsoft Hololens 2".

Am 6. Mai beginnt in Seattle die diesjährige Build 2019, die Entwicklerkonferenz von Microsoft. Ein Ausblick auf die Neuigkeiten der Microsoft Build 2019.



Ein Schwerpunkt sind Kognitive Dienste und künstliche Intelligenz. So werden die Azure Cognitive Services für Bild-, Audio-, Text-, Sprach- und Emotionserkennung um die Kategorie Decision erweitert. Der neue Dienst soll Anwender durch spezifische Empfehlungen bei der fundierten Entscheidungsfindung unterstützen.



Die KI-Funktion Cognitive Search wiederum verbindet künstliche Intelligenz mit Azure Search und soll die Auswertung von strukturierten und unstrukturierten Inhalten durch Algorithmen aus Azure Cognitive Services ermöglichen. Darüber hinaus lassen sich die Ergebnisse von Cognitive Search speichern und für Power-BI-Visualisierungen oder maschinelle Lernmodelle nutzen.



Außerdem sollen Updates in Azure Machine Learning (ML) die Entwicklung, das Training sowie den Einsatz von maschinellen Lernmodellen vereinfachen.



Für den Bereich Hybrid Cloud und Edge Computing wurde die neue Azure SQL Database Edge für niedrigere Rechenanforderungen mit integrierter KI optimiert und damit auf die spezifischen Bedürfnisse von Edge Computing ausgerichtet, wie Microsoft verspricht. Dafür kombiniert die Datenbank-Technologie Daten-Streaming mit datenbankinternen maschinellen Lern- und Grafikfunktionen. Gleichzeitig hat Azure SQL Database Edge die gleiche Programmieroberfläche wie Azure SQL Server. Entwickler können so bestehende Anwendungen auch für Edge Computing nutzen und benötigen hierfür keine neuen Tools oder Programmiersprachen.



IoT Plug and Play wiederum ist eine neue, offene Modellierungssprache, mit der IoT-Geräte mit der Cloud verbunden werden sollen. Entwickler sollen so einfacher IoT-Lösungen entwickeln, in Betrieb nehmen und skalieren.

Mixed Reality und Microsoft Hololens 2: Mixed-Reality-Entwickler erhalten über das neue Hololens 2 Developer Bundle Zugang zu Lösungen, die ihnen helfen, Anwendungen für Microsoft Hololens 2 sowie eine Vielzahl weiterer Geräte zu entwickeln und zu nutzen. Hololens 2 kann man hier für 3500 US-Dollar vorbestellen, außerdem bietet Microsoft die Hololens 2 zur Miete an. Der Unreal Engine 4 Support unterstützt außerdem das Streaming sowie die native Plattform-Integration für Microsoft Hololens 2. Die Verfügbarkeit ist für Ende Mai angekündigt.

Lesen Sie dazu auch: Microsoft präsentiert Hololens 2 und warum wir enttäuscht sind.

Microsoft will mit dem Azure Blockchain Service die Entwicklung, Verwaltung und Governance von Konsortium-Blockchain-Netzwerken vereinfachen. Dafür stellt Microsoft ein vollständig verwaltetes Netzwerk bereit. Durch eine integrierte Governance für gemeinsame Managementaufgaben, wie das Hinzufügen neuer Mitglieder, das Setzen von Berechtigungen und die Authentifizierung von Benutzeranwendungen können sich Kunden so auf die Workflow-Logik und die App-Entwicklung konzentrieren.



Quorum, die Ethereum-Plattform von J.P. Morgan, ist die erste im Azure Blockchain Service verfügbare Ledger-Technologie und gibt Kunden von J.P. Morgen und Microsoft die Möglichkeit, skalierbare Blockchain-Netzwerke in der Cloud bereitzustellen und zu verwalten.



Die Keynote von Microsoft-CEO Satya Nadella können Sie am kommenden Montag, 6.5.2019, ab 17.30 Uhr MESZ im Livestream verfolgen.

