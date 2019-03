Build 18353: Neue Testversion für Windows 10 19H1

Hans-Christian Dirscherl

Microsoft hat Windows 10 Insider Preview Build 18353 (19H1) für Tester veröffentlicht. Mit Verbesserungen unter anderem für die Windows Sandbox.

Microsoft hat mit Windows 10 19H1 Build 18353 eine neue Testversion des nächsten großen Windows-10-Updates für Tester aus dem Fast Ring veröffentlicht. Neben den gewohnten Fehlerkorrekturen verspricht Microsoft auch einige Performance-Verbesserungen.

Einige der Verbesserungen betreffen die Windows Sandbox. Diese integrierte Sandbox ist eine der wesentlichen Verbesserungen des nächsten Windows-Updates, so weit es den Bereich Sicherheit betrifft. So können die Windows-10-Nutzer nun das Mikrofon in der Windows-Sandbox aktivieren. In der Konfigurationsdatei zur Windows-Sandbox kann man nun auch das Audio-Input-Gerät konfigurieren. Microsoft behob außerdem ein Synchronisationsproblem für die in der Windows Sandbox genutzte Zeitzone.

Einige Fehlerkorrekturen sollen Probleme mit dem Monitor lösen. Auch für Probleme mit Hardware-Treibern, die dazu führen konnten, dass sich Windows aufhängt, soll es in der neuen Testversion eine Lösung geben. Wer mit Windows 10 19H1 Build 18353 spielen will, soll ebenfalls von einigen Fehlerkorrekturen profitieren können.

Windows 10 19H1 Build 18353 hat wie alle Testversionen aber nach wie vor einige ungelöste Probleme. Beispielsweise mit Creative-X-Fi-Soundkarten oder mit einigen Realtek-SD-Kartenlesegeräten sowie mit VMware. Deshalb sollte man diese Build nicht auf Produktivsystemen installieren, sondern nur auf Rechnern, die für Testzwecke vorgesehen sind.

Windows 19H1 (Redstone 6) ist das nächste große Update für Windows 10. Es wird für April 2019 erwartet. Mehr zu diesem Windows-10-Update lesen Sie in diesen Meldungen:



Windows 10 19H1 mit höherer Performance als Vorgänger



Aus „Redstone 6“ wird die Build „19H1“



Windows 10 19H1: Mehr Windows Insider erhalten Gratis-Spiel



Windows 10 19H1 erhält geheime Gaming-Optimierungen