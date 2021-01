Panagiotis Kolokythas

Auch 2021 können Sie aus Ihren Urlaubstagen dank der Nutzung von Brückentagen mehr freie Tage am Stück herausschlagen.

Vergrößern Brückentage 2021: Mehr Urlaub dank cleverer Planung © Shutterstock.com / gck71

War Donnerstag ein Feiertag und Sie sitzen allein am Freitag im Büro, dann war der Kollege mal wieder schneller, denn er hat sich einen Brückentag genommen. Damit Ihnen das nicht auch 2021 passiert, hier ein paar Tipps, die bei der diesjährigen Urlaubsplanung helfen.

Was Brückentage angeht, ist 2021 vor allem gegen Jahresende nicht sonderlich arbeitnehmerfreundlich. Im Jahr 2021 fällt der Heiligabend auf einen Freitag und damit beide Weihnachtstage auf ein Wochenende. Und natürlich ist damit Silvester an einem Freitag und Neujahr am Samstag. Es gibt dennoch im Jahr 2021 einige Möglichkeiten, sich mit Brückentage die freie Zeit zu verlängern. Das hängt natürlich vor allem davon ab, in welchem Bundesland Sie leben. Sie sollten sich außerdem immer mit ihren Kollegen absprechen.

Die Brückentage 2021: