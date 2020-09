Spiele-Streaming Stadia unter iOS: Mit diesem Trick klappt es

Michael Söldner

Eigentlich hat Apple dem Streaming-Dienst Stadia unter iOS eine Absage erteilt. Mit einem Trick klappt es dennoch.

Vergrößern Mit dem alternativen Browser Stadium klappt Stadia-Streaming auch unter iOS und iPadOS. © google.com

Apple wehrt sich weiter gegen Spiele-Streaming-Plattformen im eigenen App Store. Als Ergebnis lassen sich sowohl Microsofts xCloud als auch Google Stadia unter iOS und iPadOS nicht nutzen. Mit dem alternativen Browser Stadium können Spiele aus der Google-Cloud dennoch auf Mobilgeräte von Apple gestreamt werden. Der von der Community entwickelte Full-Screen-Browser Stadium ist in der Lage, auf die Bibliothek von Stadia zuzugreifen. Die gestreamten Spiele lassen sich dann mit einem angeschlossenen Controller steuern.

Der kostenlose Browser Stadium verzichtet auf Werbung und Tracking-Funktionen. Nach dem Start des Browsers müssen aber noch einige Einstellungen vorgenommen werden. So muss die primäre URL auf „https://stadia.google.com/home“ umgestellt werden. Der User-Agent, mit dem sich der Browser gegenüber dem Server als Gerät zu erkennen gibt, muss in „Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.83 Safari/537.36“ abgeändert werden. Danach muss im Menü der Punkt „Authenticate“ angesteuert werden, dort wird die Adresse „https://accounts.google.com/“ aufgerufen. Hier müssen die Logindaten des eigenen Google-Kontos eingetippt werden. Wird danach die Webseite von Stadia aufgerufen, so erscheint die Landing-Page des Anbieters mit der Auswahl der schon gekauften Spiele. Weitere Hinweise rund um das Streaming von Stadia auf Geräte mit iOS oder iPadOS finden sich bei Reddit .

