Browser-Update: Firefox 89.0.2 steht zum Download bereit

Hans-Christian Dirscherl

Sie können ab sofort Firefox 89.0.2 installieren. Das Update beseitigt einige Probleme der Vorgängerversion.

Mozilla hat Firefox 89.0.2 veröffentlicht. Wie immer bei derartigen Unterversionen bringt das Update keine neuen Funktionen und auch keine neue Bedienoberfläche, sondern das Update korrigiert Probleme der Vorgängerversionen, die erst nach deren Freigabe entdeckt wurden.



Die offiziellen Release Notes zu Firefox 89.0.2 fallen knapp aus. Der Mozilla- und Firefox-Experte Sören Hentzschel hat die Korrekturen übersichtlicher in seinem Weblog zusammengefasst. Demnach konnte auf Linuxsystemen mit aktiviertem Software-WebRender der Browser einfrieren. Das sollte mit Firefox 89.0.2 nicht mehr der Fall sein. Weitere kleinere Verbesserungen betreffen Sprachversionen, die standardmäßig mit Yandex als Suchmaschine ausgeliefert werden und die integrierte Amazon-Suchmaschine.



Sicherheitslücken schließt Mozilla mit der neuen Firefox-Version offensichtlich nicht. Das war beim erst vor wenigen Tagen erschienenen Firefox 89.0.1 noch anders: Firefox 89.0.1 behebt Fehler und schließt Sicherheitslücke.



Mit Firefox 89 war der Mozilla-Browser in eine neue Ära gestartet. Mit dem neuen „Proton“-Design, das fast alle sichtbaren Elemente des Browsers veränderte. Vor allem aber wurden die Tab-Darstellung und die Tab-Behandlung verbessert, damit die Benutzer bei vielen geöffneten Tabs leichter den Überblick behalten. Wir haben in dieser Meldung alle Neuerungen von Firefox 89 vorgestellt.

Ein bereits installierter Firefox bietet das Update auf die neue Version automatisch an. Sie können sich den neuen Firefox aber auch von Hand installieren:



Download Firefox 89.0.2