Browser-Update: Firefox 68 steht zum Download bereit

Hans-Christian Dirscherl

Mozilla hat die finale Version von Firefox 68 veröffentlicht. Die Neuerungen im Überblick.

Vergrößern Firefox 68 löst Probleme mit https-Seiten

Mozilla hat die finale Version von Firefox 68 veröffentlicht. Firefox 68 steht auf den FTP-Servern bereits zum Download bereit, im Update-Menü von Firefox wird die neue Version dagegen noch nicht angeboten. Das dürfte sich aber bald ändern.



Die Neuerungen von Firefox 68

Die Übersichtsseite für die installierten Erweiterungen hat Mozilla in Firefox 68 überarbeitet. Jetzt werden die Add-ons übersichtlicher präsentiert und man sieht sofort, welche Erweiterungen aktiviert sind und welche deaktiviert sind.

Vergrößern Erweiterungen stellt Firefox 68 übersichtlicher dar.

Mozilla- und Firefox-Experte Sören Hentzschel hat die weiteren wesentlichen Neuerungen von Firefox 68 in einem Blogbeitrag zusammengefasst. So nutzt Firefox 68 Webrender als Engine zum Rendern von Webseiten. Webrender verwendet verstärkt die Grafikkarte zum Rendern, was zur schnelleren Darstellung von Webseiten führen soll. Mozilla will Webrender aber noch nicht für alle Nutzer frei geben, sondern nur für einen Teil der Firefox-68-Nutzer. Nach und nach sollen dann immer mehr Firefox-Nutzer Webrender aktiviert bekommen.

Firefox nutzt laut Hentzschel einen eigenen Zertifikatsspeicher und nicht den des zu Grunde liegenden Betriebssystems. Dieser eigene Zertifikatsspeicher von Firefox konnte schon bisher zu Problemen mit Antivirensoftware führen. Da die Antivirensoftware die verschlüsselten Inhalte lesen und scannen wollte, dies aber nicht konnte und deshalb die https-Verbindung unterbrach. Firefox 68 soll jetzt diese Probleme mit dem Aufbau von https-Verbindungen in Zusammenhang mit Sicherheits-Software erkennen und lösen können.



Wichtig für professionelle Nutzer: Firefox 68 wird die neue Basis für Firefox ESR sein. Also für die Firefox-Variante mit Langzeit-Support. Webrender bleibt in Firefox ESR 68 komplett abgeschaltet, außerdem verwendet Firefox ESR 68 nicht den Zertifikatspeicher von Firefox 68. Firefox 68 ESR unterbindet zudem Push-Benachrichtigungen.

Das vollständige Changelog zu Firefox 68 finden Sie nach Veröffentlichung hier. Derzeit hat Mozilla die Release-Notes aber noch nicht fertiggestellt.



Download Firefox 68