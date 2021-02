Bremen statt Dubai: Staatliche Influencer-Lizenz erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Bremen - das Dubai des Nordens. Unter diesem Motto ist jetzt die Bremer Influencer-Lizenz erhältlich. Das steckt dahinter.

Vergrößern FeelBremen will Influencer anlocken - das steckt hinter der Aktion © Feelbremen.de

Auf der Website feelbremen.de können sich alle Internet-Nutzer für eine "staatliche Bremer Influencer-Lizenz" bewerben. Dort wird Bremen als "das Dubai des Nordens" angepriesen. Deutschlands "kleinstes Emirat" liege direkt am Meer und sei umgeben von einer lebensfeindlichen, aber zauberhaften Wüstenlandschaft - gemeint ist damit Niedersachsen. Über 2.000 Bewerbungen habe es über das Wochenende für die 50 Influencer-Lizenzen schon gegeben.

Wir fühlen Bremen ❤️ Ist eure Bewerbung schon raus?😏#feelBREMENhttps://t.co/Jmsay8berA — Stadt Bremen (@bremen_de) February 13, 2021

Sie merken: So ganz ernst ist das Ganze nicht gemeint. Aber irgendwie dann doch, denn unterstützt wird die Initiative vom Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte mit den Worten: "Als Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen bin ich stolz, mit dem ZDF Magazin Royale einen starken Partner für die offizielle Bremer Influencer-Lizenz zur Seite zu haben."



Und das steckt hinter der Aktion: In der jüngsten Ausgabe des "ZDF Magazin Royale" hat sich der Moderator und Satiriker Jan Böhmermann kritisch mit der Tatsache auseinandergesetzt, dass immer mehr Influencer nach Dubai umsiedeln, um von dort aus auf Instagram & Co. aktiv zu werden.



Seit der Ausstrahlung der Folge am Freitagabend wurde der Clip allein auf Youtube über 1,2 Millionen Mal angeschaut und klärt die Zuschauer darüber auf, welche "Vorteile" die aus Dubai tätigen Influencer eigentlich haben. Und kommt zum Schluss, dass die Influencer "mit deutscher Reichweite in Dubai" zwar Geld verdienen und zwar keine Steuern bezahlen müssen, dafür aber das alles einen ganz anderen Preis habe: Die Influencer müssen für ihre Tätigkeit eine von Dubai vergebene staatliche Influencer-Lizenz besitzen, die es ihnen untersagt, sich kritisch zu politischen und religiösen Dingen rund um Dubai und seinem Staatsoberhaupt zu äußern. Nicht sagen dürfen die Influencer damit auch, so Böhermann in seinem Beitrag: "Mit Ausbeutung ist Dubai entstanden und mit Ausbeutung läuft der Laden noch heute."





Als Alternative soll daher die Bremer Influencer-Lizenz. Bremen ist auch die Stadt, in der Jan Böhmermann geboren wurde. Wer eine solche Influencer-Lizenz erhalte, müsse nicht irgendwelchem Kleingedruckten zustimmen, sondern verpflichte sich lediglich dazu, einmal ein Foto oder Video von sich aus Bremen und Bremerhaven auf Instagram, Facebook oder Twitter zu posten. Im Gegenzug gibt es folgende Vorzüge



"garantierte Meinungs- und Pressefreiheit, uneingeschränkte Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung, das Herrscherhaus wird alle vier Jahre gewechselt. Und Tanzen, Fluchen und Vögeln mit wem man möchte ist auch erlaubt!"



Außerdem sichere man sich ein kostenloses Tagesticket für die Bremer Straßenbahn AG, eine frische Rostbratwurst und eine offizielle limitierte Lizenzurkunde....