"Breath of the Wild 2" für Switch verschoben - Nintendo verrät neuen Starttermin

Panagiotis Kolokythas

Nintendo hat den Start des Nachfolgers von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" verschoben.

Vergrößern The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehört zu den besten Spielen © Nintendo

Es gibt eine schlechte Nachricht für alle Besitzer einer Switch und Fans von Videospielen: Nintendo hat offiziell die Veröffentlichung des Nachfolgers von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" verschoben. Ursprünglich sollte der zweite Teil im Laufe dieses Jahres erscheinen. In einer Videobotschaft an die Fans verkündet allerdings der Produzent des Spiels, Eiji Aonuma, dass sich die Spieler noch etwas länger gedulden müssen.

Man habe, so Aonuma, die Veröffentlichung des Spiels ursprünglich für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt. Nun sei entschieden worden, dem Spiel etwas mehr Entwicklungszeit zu geben. "The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2" soll daher erst im Frühjahr 2023 erscheinen. Seitens Aonuma gibt es dann noch eine Entschuldigung inklusive Verbeugung, gefolgt von einigen Spielszenen. Das Spiel soll ein ganz besonderes Erlebnis bieten, inklusive neuer Spielelemente.



The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehört zu den besten Spielen aller Zeiten

Breath of the Wild erschien im März 2017 für Nintendo Switch und gehört unbestritten nicht nur auf der Switch sondern Plattform-übergreifend zu einem der besten Videospiele der vergangenen Jahre. Auf Metacritics wird das Spiel auf Platz 14 mit einer Durchschnittswertung von 97 Prozent gelistet. Auf Platz 1 steht unangefochten seit Jahrzehnten "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" aus dem Jahre 1998 mit 99 Prozent.

Nintendo hatte bereits im Jahre 2019 die Arbeiten an dem Nachfolger von "Breath of the Wild" in einem Teaser-Video angekündigt.

Im Jahr 2021 präsentierte Nintendo dann einen Trailer auf der E3, in dem von einer Veröffentlichung im Jahr 2022 die Rede war: