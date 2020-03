Bravo-Heftarchiv: Alte Hefte gratis als PDF

Denise Bergert

Im Kampf gegen die Langeweile während der Corona-Krise, stellt das Bravo-Archiv zahlreiche Ausgaben der Jugendzeitschrift zum kostenlosen Download bereit.

Vergrößern Alte Bravo-Ausgaben als kostenloses PDF. © Bravo-Archiv

Das Bravo-Archiv will in Zeiten der Corona-Krise einen Beitrag im Kampf gegen die Langeweile leisten. Die Archivierungsplattform stellt aus diesem Grund zahlreiche alte Bravo-Ausgaben zum kostenlosen Download bereit . Von 1956 bis 1994 können Nutzer jeweils die erste Ausgabe des Jahres gratis herunterladen. Obendrauf gibt es außerdem noch einen Bravo-Starschnitt mit E.T.

Normalerweise werden die digitalisierten Ausgaben der Jugend- und Musikzeitschrift im Jahrespaket für 3,90 Euro angeboten. Das Bravo-Archiv nutzt die Aktion, um auf sein Angebot aufmerksam zu machen. Neben der Bravo stehen auf der Website auch alte Ausgaben der Pop Rocky oder Musik Parade als PDF zum Download bereit.

Das digitale Bravo-Archiv existiert bereits seit 2005. Die Sammel-Leidenschaft der Betreiber begann jedoch bereits 1988 mit einem Flohmarkt-Fund alter Bravo-Hefte aus den 1960er Jahren. Die Sammlung wuchs in den darauffolgenden Jahre und wurde Stück für Stück digitalisiert. Bei der Bravo sind die Betreiber mittlerweile beim Jahr 1994 angekommen – ein Ende ist also noch lange nicht in Sicht.