Bot verrät, wo PS5, RTX 3000 und Ryzen 5000 verfügbar sind

Dieser Twitter-Bot informiert Sie sofort, sobald Playstation 5 oder stark nachgefragte Nvidia- und AMD-Produkte verfügbar sind.

Vergrößern Der Twitter-Bot schlägt Alarm, sobald die Playstation 5 bei Amazon Deutschland verfügbar ist

Die Playstation 5 und die neuen GPUs und CPUs von AMD und Nvidia sind heiß begehrt, aber aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit nur schwer bei Online-Händlern zu ergattern. Da hilft es oft nur, regelmäßig selbst bei den Händlern die Angebotsseiten zu durchforsten, um mit etwas Glück doch noch eines der Produkte zu ergattern.

Wer sich nicht selbst die Mühe machen möchte, der sollte sich mal die Twitter-Bots von Nehalist anschauen: Diese Bots durchforsten automatisiert große Online-Händler und informieren die Nutzer, sobald neue Einheiten zum Kauf bereitstehen. Der Entwickler betont in diesem Zusammenhang, dass seine Bots dabei möglichst "sanft" die Server der Händler abfragen, um sie nicht zusätzlich zu belasten.



So nutzen Sie die cleveren Bots

Alles, was Sie zur Nutzung der Bots benötigen, ist ein eigenes Twitter-Konto. Damit können Sie dann den drei Bots @iloveps_5, @ilovertx3000 und @iloveryzen5000 folgen. Schalten Sie auch noch die Benachrichtigungen an, erhalten Sie sofort die Information, ob und wo das jeweilige Produkt verfügbar ist, was auch die Chancen erhöht, es zu ergattern.

Berücksichtigt werden auch deutsche Online-Shops. Jedem Tweet der Bots wird ein Hashtag hinzugefügt, über den erkennbar ist, in welcher Region ein Produkt verfügbar ist. Für alle Produkte bei deutschen Online-Händlern lautet der Hashtag #rtx3000tracking_region_de (unabhängig davon, ob man dem RTX-, PS5- oder Ryzen-Bot folgt). Fortgeschrittene Twitter-Nutzer können die erweiterten Stummschaltungsoptionen von Twitter verwenden, um sich nur die Tweets anzeigen zu lassen, die deutsche Online-Shops betreffen.

Diese Shops berücksichtigen die Bots

Die drei Bots überprüfen auch deutsche Online-Händler. Der Playstation-5-Bot ist aktuell nur auf Amazon Deutschland beschränkt. Die RTX-3000- und Ryzen-5000-Bots checken zusätzlich zu Amazon auch Shops wie Alternate und Notebooksbilliger.de.



Für alle, die noch vor Weihnachten eine Playstation 5 ergattern wollen, hat O2 aktuell ein Angebot inklusive Tarif. Mehr dazu erfahren Sie in dem Beitrag: Playstation 5 vor Weihnachten erhalten – hier gibt es die Konsole.

