Boring Company: Tunnelsystem in Las Vegas genehmigt

Denise Bergert

Elon Musk und sein Unternehmen The Boring Company dürfen ein Tunnelsystem unter dem Spieler-Paradies Las Vegas bauen.

Vergrößern The Boring Company leitet das Genehmigungsverfahren in Las Vegas ein. © The Boring Company

In dieser Woche hat eine Kommission des Clark County im US-Bundesstaat Nevada Pläne für den Bau eines Tunnelsystems unter der Stadt Las Vegas genehmigt . Das sogenannte Vegas-Loop-System soll von Elon Musks Transportunternehmen The Boring Company gegraben werden. Der 50-jährige Konzessionsvertrag, dem nun stattgegeben wurde, markiert den Beginn des Genehmigungsverfahrens, welches wiederum zum Baubeginn des Tunnelsystems führen soll.

Elon Musk und sein Unternehmen wollen unter Las Vegas ein aus Tunneln bestehendes, 24 Kilometer langes Doppelschleifensystem bauen. Im Resort Corridor sollen dann unterschiedliche Haltestellen für die wichtigsten Hotels in Las Vegas angelegt werden. Hier steigen Fahrgäste unterirdisch zu und aus und werden im Tunnelsystem von privaten Tesla-Fahrzeugen zum Allegiant Stadium und zur University of Nevada transportiert.

Die aktuelle Genehmigung bezieht sich nur auf die Ausrichtung der vorgeschlagenen Strecke. Für jeden der geplanten 51 Haltepunkte muss The Boring Company eine separate Genehmigung zur Flächennutzung erwirken. Zum Bau der Tunnel ist außerdem noch eine Konzessionsvereinbarung mit Las Vegas notwendig.

The Boring Company will die Strecke in einzelnen Phasen bauen. Ist ein Haltepunkt fertig gestellt, soll er sofort in Betrieb genommen werden. Bereits sechs Monate nach Baubeginn sollen so fünf bis zehn Stationen unterirdisch erreichbar sein. Im Anschluss sollen jährlich 15 bis 20 neue Stationen hinzu kommen. Nach der kompletten Fertigstellung soll das Vegas-Loop-System dann rund 57.000 Fahrgäste pro Stunde befördern können.