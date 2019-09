Borderlands und weitere Top-RPGs im Humble Bundle

René Resch

Im neuen Humble Bundle gibt es einige Top-RPG-Games wie Pillars of Eternity, Tyranny oder Borderlands für kleines Geld.

Die Spiele des neuen Humble Bundle sind allesamt tolle RPGs und das zum kleinen Preis. Im neuesten Bundle schlummern Spiele-Perlen wie etwa Pillars of Eternity, Tyranny oder Borderlands. Rollenspiel-Fans kommen also voll auf ihre Kosten.



Ab einem Betrag von 0,91 Euro erhalten Sie die ersten drei Spiele: Hiveswap: Act 1, Deep Sky Derelicts sowie Immortal Planet. Für 4,03 Euro oder mehr folgen weitere drei Titel: Tyranny, Pillars of Eternity und Cat Quest. Für den finalen Betrag von 13,60 Euro oder mehr erhalten Sie den noch fehlenden Top-Titel Borderlands in der „Game of the Year Enhanced“-Edition.



Auch dieses Mal haben Sie die Entscheidungsmöglichkeit, wo Ihr Geld hinfließen soll. So können Sie selber festlegen, wie viel Ihres Betrags an Humble, an Charity-Organisationen oder an die Entwickler gehen soll. Falls Sie einzelne Spiele schon besitzen, können Sie diese an Freunde verschenken.

Die Spiele in der Übersicht

Für einen Betrag ab 0,91 Euro:



Hiveswap: Act 1

Deep Sky Derelicts

Immortal Planet

Für einen Betrag ab 4,03 Euro:



Tyranny

Pillars of Eternity

Cat Quest

Für einen Betrag ab 13,60 Euro:



Borderlands

