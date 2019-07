Borderlands dieses Wochenende kostenlos auf dem PC spielen

Michael Söldner

Borderlands lässt sich dieses Wochenende kostenlos auf Steam ausprobieren. Bei Gefallen wird nur der halbe Preis fällig.

Vergrößern Der Koop-Shooter Borderlands kann am Wochenende gratis ausprobiert werden. © borderlands.com

Der Rollenspiel-Shooter Borderlands ist mit seiner kooperativ spielbaren Kampagne seit Jahren ein Dauerbrenner bei Multiplayer-Fans. Wer das Spiel bislang verpasst hat, kann am Wochenende einen ausgedehnten Ausflug in die postapokalyptische Welt von Borderlands unternehmen: Auf Steam lässt sich Borderlands Game of the Year Enhanced bis zum 22. Juli kostenlos in vollem Umfang nutzen. Bis zu vier Spieler schlagen sich gemeinsam durch die Welt von Borderlands und sammeln dabei unzählige Waffen mit Bonuswerten ein. Doch Vorsicht: Das teils chaotische Spielprinzip lässt kaum Zeit für Verschnaufpausen.

Wer Gefallen an Borderlands Game of the Year Enhanced findet, kann das Spiel derzeit zum halben Preis von 15 Euro erstehen. Die Neuauflage umfasst verbesserte Charaktermodelle, Umgebungen und Texturen für 4K-Bildschirme. Außerdem sind alle vier Erweiterungspakete enthalten, die den Spielspaß noch einmal um viele Stunden verlängern. Star des Spiels sind zweifellos die zufällig in der Welt verteilten Waffen. Diese unterscheiden sich nicht nur in ihrem Aussehen, sondern haben häufig Boni wie Feuerschaden oder frieren die Gegner zeitweise ein. Spieler können diese Waffen auch untereinander tauschen, was das Durchforsten der Spielwelt noch spaßiger macht.

Borderlands Game of the Year Enhanced kostenlos auf Steam ausprobieren