Michael Söldner

Im Humble Store wartet in dieser Woche ein kostenloses Strategiespiel. Das Gratis-Angebot gilt aber nur noch zwei Tage.

Vergrößern Bomber Crew erfordert beherztes Eingreifen und strategisches Vorgehen. © humblebundle.com

Wer sich das Wochenende mit einem PC-Spiel versüßen möchte, dafür aber kein Geld ausgeben will, der sollte dem Humble Store einen Besuch abstatten. Dort gibt es bis zum 17. Januar um 19 Uhr das Spiel „Bomber Crew“ als Gratis-Download. Im Strategie-Simulation-Mix schlüpft der Spieler in die Uniform eines Bomberpiloten. Dabei lehnt sich der Titel an das Erfolgsspiel „Faster Than Light“ an. Zur Wahl stehen sieben unterschiedliche Crewmitglieder, die ein Bombenflugzeug im Zweiten Weltkrieg steuern müssen. Jeder Charakter hat unterschiedliche Fähigkeiten. Beim Einsatz entsteht ein Stressgefühl, welches nur durch beherztes Handeln im Zaum gehalten werden kann.

Die Namen, Fertigkeiten und Hintergrundgeschichten der Charaktere werden prozedural generiert, so dass jeder neue Durchgang etwas anders aussehen sollte. Während des Fluges muss der Spieler Treibstoff, Munition oder Hydraulik im Auge behalten. Dazu kommen riskante Expeditionen, feindliche Kampfflieger, Flakgeschütze oder schlechtes Wetter. Nach dem erfolgreichen Einsatz lässt sich das Flugzeug vielfältig anpassen. „Bomber Crew“ wird als Gratis-Download für Windows, Mac und Linux angeboten. Die Anforderungen fallen mit 2 GB RAM und 500 MB Speicherplatz auf der Festplatte sehr gering aus. Ein betagter Zweikern-Prozessor von AMD oder Intel sollte ebenfalls für flüssiges Spielen genügen.

Bomber Crew kostenlos im Humble Store herunterladen