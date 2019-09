Bollinger: E-Geländewagen mit 614 PS, 120 kWh-Batterie & 322 Kilometer Reichweite

Hans-Christian Dirscherl

Sprintstarke 2,3-Tonnen-Allrad-Kolosse mit 614 PS und 120 kWh-Batterie. Das sind die elektrischen Geländewagen B1 und B2, die sich dank 2-Gang-Getriebe und reichlich Bodenfreiheit auch durchs Gelände wühlen.

Vergrößern Die Geländewagenvariante. © Bollinger Motors

Bollinger Motors hat einen viertürigen Geländewagen mit Elektro-Antrieb vorgestellt, wie die Technikwebseite The Verge berichtet. Die als B1 (Geländewagen) und B2 (Pickup) bezeichneten bulligen Fahrzeuge machen einen bärenstarken, aber auch einschüchternden Eindruck und wirken etwas aus der Zeit gefallen. Doch speziell in den USA, wo riesige Allrad-Fahrzeuge (mit Ladefläche) sehr beliebt sind, dürften die beiden E-Trucks durchaus ankommen.

B1 und B2 sind derzeit noch Prototypen, das in der klassischen US-Auto-Hauptstadt Detroit im US-Bundesstaat Michigan beheimatete Unternehmen Bollinger Motors sucht noch Investoren und darüber hinaus auch noch einen Fertiger für seine Elektro-Kolosse.

B1 und B2 teilen sich die Technik: Dual-Motor (vorne und hinten, wie bei den entsprechenden Tesla-Modellen ) mit umgerechnet 614 PS (die exakte Kilowattzahl, die bei Elektro-Autos selbstverständlich ist, geht aus dem The-Verge-Bericht nicht hervor), 120 kWh-Batterie (die tatsächlich nutzbare Kapazität wird nicht genannt) und rund 322 Kilometer Reichweite. Die Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde, was nicht ganz dem in Deutschland üblichen „von 0 auf 100 km/h“ entspricht, soll in 4,5 Sekunden über die Bühne gehen. Damit ist der je nach Ausführung zwischen 2,2 und 2,3 Tonnen schwere Truck mit seinem hohen Windwiderstand zwangsläufig langsamer als ein Tesla Model 3 Performance oder ein Porsche Taycan, aber immer noch sehr schnell und schneller als beispielsweise der Audi e-tron. Bei 160 km/h wird die Höchstgeschwindigkeit von B1 und B2 abgeregelt.

Vergrößern Die Pickup-Variante. © Bollinger Motors

Die Bollinger soll so geländegängig sein, wie man es von einem echten Geländewagen erwarten darf. Wobei sicherlich kein Leiterrahmen und auch keine Starrachsen verbaut werden. Aber die Bodenfreiheit der Allradfahrzeuge mit Aluminium-Karosserie soll 38 Zentimeter betragen, die Zuladung beträgt knapp 2,4 Tonnen und sie dürfen 3,4 Kilogramm ziehen. Wichtig: Es gibt ein Zweiganggetriebe, was bei E-Autos derzeit noch selten ist (im Porsche Taycan gibt es eines). Mit dem langsameren Gang soll sich der Bollinger durch unwegsames Gelände wühlen.

Übrigens: Ein Ölwechsel für 21.000 Dollar ist bei B1 und B2 überflüssig.

Zum Preis äußert sich Bollinger Motors noch nicht. Die Auslieferung soll zudem nicht vor 2021 beginnen.

