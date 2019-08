Blutspendedienst entfernt Facebook-Analyse-Pixel

Hans-Christian Dirscherl

Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes hat auf einen Bericht reagiert, wonach möglicherweise sensible Gesundheitsdaten an Facebook übertragen wurden. Es habe keine automatische Übermittlung von Gesundheitsdaten an Facebook gegeben. Das kritisierte Facebook-Pixel habe der Blutspendedienst von seiner Seite entfernt.

Vergrößern Der Blutspendedienst nutzte ein Facebook-Tool auf seiner Spende-Check-Seite.

Der Blutspendedienst hat eine Stellungnahme zu dem Bericht der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Darin erklärt der Blutspendedienst, dass keine automatische Übermittlung von Gesundheitsdaten an Facebook stattgefunden habe. Das von der SZ angenommene Szenario sei rein theoretisch und zudem rechtswidrig. Das kritisierte Facebook-Pixel (siehe unten) beträfe nur Nutzer, die den Check des Blutspendedienstes verwenden würden und gleichzeitig bei Facebook eingeloggt seien. Es sei „technisch ausgeschlossen, dass automatisiert Rückschlüsse auf die Beantwortung der konkreten Fragestellung gezogen werden und Facebook somit diese Gesundheitsdaten von Facebook-Nutzern automatisch erhalte“.

Vor allem widerspricht der Blutspendedienst dieser Aussage des SZ-Berichts: „Der Blutspendedienst des Bayrischen (sic!) Roten Kreuzes hat gesundheitsbezogene Daten möglicher Spender an Facebook gesendet, darunter intime Angaben zu HIV-Infektionen, Schwangerschaften, Drogenkonsum oder Diabetes. […] und „Die Antworten lassen sich eindeutig über ihre Reihenfolge und die Zahl der Klicks erschließen.“. Das entspräche nicht der Wahrheit, so der Blutspendedienst. Der Blutspendedienst habe mittlerweile das Facebook-Pixel entfernt und die Fragen des Spende-Checks randomisiert.

Allerdings erklärt der Blutspendedienst in seiner Stellungnahme nicht überzeugend, weshalb der Facebook-Marketing-Code „Facebook Pixel“ überhaupt auf der Webseite des Blutspendedienstes eingebaut wurde. Das ist aber die entscheidende Frage. Der Blutspendedienst behauptet, dass das „bisher auf der Website integrierte, sogenannte Facebook-Pixel …für Analysezwecke eingesetzt“ wurde. Offensichtlich fehlt dem Blutspendedienst jegliche Sensibilität beim Thema Facebook und Datenschutz, anders kann man sich den Einsatz eines Facebook-Marketing-Tools für Analysezwecke auf einer Webseite, in der sensible medizinische Daten eingeben werden, nicht erklären.

Die Süddeutsche Zeitung hatte zuvor berichtet, dass der Blutspendedienst auf einer Webseite mit einem anonymen Vorcheck für potenzielle Blutspender das so genannte "Facebook Pixel" eingebaut hatte. Dadurch könnten zumindest theoretisch sensible Gesundheitsdaten von potenziellen Blutspendern an Facebook übermittelt werden. Zu den möglicherweise weitergeleiteten Nutzerdaten gehören laut SZ Informationen über HIV-Infektionen, Schwangerschaften, Drogenkonsum oder Diabetes.