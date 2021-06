Blue Origin: Jeff Bezos versteigert Raumflug für 28 Mio. Dollar

Denise Bergert

Ein noch anonymer Bieter hat am Wochenende einen Weltraumflug mit Amazon-Chef Jeff Bezos für 28 Millionen US-Dollar ersteigert.

Vergrößern Die Raumkapsel bietet Platz für vier Passagiere. © Blue Origin

Am 20 Juli 2021 startet die Rakete New Shepard des Raumfahrt-Unternehmens von Amazon-Gründer Jeff Bezos einen etwa zehnminütigen Flug in den Weltraum. Beim ersten bemannten Flug der neuen Kapsel des Unternehmens Blue Origins, sind auch Jeff Bezos selbst und sein Bruder Mark an Bord. Einer der übrigen Plätze wurde am Wochenende an den höchsten Bieter versteigert . Für den Platz wurden ursprünglich etwa fünf Millionen US-Dollar angesetzt. Ein noch anonymer Bieter zahlte für den kurzen Flug mit Bezos am vergangenen Samstag jedoch stattliche 28 Millionen US-Dollar.

Nach dem Start der Rakete am 20. Juli soll die New Shepard bereits nach drei Minuten die Schwerelosigkeit erreichen. Die Kapsel schwebt zum Höhepunkt des Fluges 100 Kilometer über der Erdoberfläche und beginnt nach wegen Minuten den Wiedereintritt in die Atmosphäre. Die Kapsel soll schließlich von großen Fallschirmen gebremst in der Wüste des US-Bundesstaates Texas landen. Beim ersten bemannten Flug finden vier Passagiere im Inneren der Kapsel platz. Die Identität des anonymen Bieters sowie einer weitere Person sollen in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden.