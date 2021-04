Blue Origin: Erster bemannter Start in Kürze geplant

Michael Söldner

Nach einem erfolgreichen Testflug sollen schon bald Astronauten an Bord der Blue-Origin-Rakete Platz nehmen.

Vergrößern In dieser Kapsel sollen Astronauten bald in den Weltraum fliegen. © blueorigin.com

Am gestrigen Mittwoch führte das US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin einen erneuten Start der Rakete New Shepard durch. Bei dem suborbitalen Flug sollten die wiederverwendbaren Booster sowie das Kapsel-System für bemannte Flüge getestet werden. Die Booster konnten wie geplant einige Kilometer von der Startplattform sanft zu Boden gehen. Auch die Besatzungskapsel landete nach drei Minuten in der Schwerelosigkeit gebremst von drei Fallschirmen zehn Minuten nach dem Start wieder sicher am Boden.

Der bislang 14. Start wurde wieder unbemannt durchgeführt. An Bord befand sich lediglich die Testpuppe mit dem Namen „Mannequin Skywalker“. Doch dies soll sich laut Firmenchef Jeff Bezos bald ändern: Schon bei diesem Start waren vier Astronauten beteiligt, die alle Startvorbereitungen mit ausführten. Dazu gehörte auch das Platznehmen in der Kapsel sowie das Schließen der Klappe. Die Crew musste die Kapsel aber geplant 15 Minuten vor dem Start verlassen. Wann genau der erste bemannte Start ansteht, bleibt aber noch offen. Man strebe aber „bald“ einen ersten Flug mit Astronauten an. Eigentlich sollten schon vor dem Ende des Jahres 2020 erste bemannte Flüge bei Blue Origin durchgeführt werden. Doch diese Starts mussten immer wieder verschoben werden.





Blue Origin: Weltraumtickets für 200.000 US-Dollar