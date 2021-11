René Resch

Der Publisher Activision Blizzard verschiebt die Spiele Overwatch 2 und Diablo 4 auf unbestimmte Zeit. Frühestens erscheinen die Spiele ab 2023.

Blizzard verschiebt Overwatch 2 & Diablo 4 auf unbestimmte Zeit

Activision Blizzard hat seine neuen Quartalszahlen vorgestellt und dabei einige Neuigkeiten verlauten lassen, was die Veröffentlichung der kommenden Spiele wie Diablo IV und Overwatch 2 angeht. Die Spiele sollen beide nicht mehr im Jahr 2022 veröffentlicht werden. Nach all den Querelen innerhalb des Unternehmens werden nun die Fans auf einen späteren Releasetermin der Spiele vertröstet.

Ein genaues Datum nennt Activision Blizzard dabei nicht. In einem Statement auf Venturebeat.com spricht von einem "späteren Start" der Spiele: "Dies sind zwei der am sehnlichsten erwarteten Titel in der Branche, und unsere Teams haben in den letzten Quartalen große Fortschritte bei der Fertigstellung gemacht. Wir sind jedoch der Meinung, dass wir den Teams etwas mehr Zeit geben sollten, um die Produktion abzuschließen und ihre kreativen Ressourcen weiter auszubauen, damit die Titel auch nach der Veröffentlichung noch viele Jahre lang ihre Community begeistern können."

Einen extakten Grund nennt Blizzard also nicht, vermutlich liegt es aber an dem Verlust der beiden Lead-Entwickler Chacko Sonny (Overwatch 2) sowie Lusi Barriga (Diablo IV). Die mobile Umsetzung von Diablo Immortal soll wohl wie geplant nächstes Jahr erscheinen und das Unternehmen plant auch weitere Inhalte zu veröffentlichen: "Während wir immer noch planen, eine beträchtliche Menge an Inhalten von Blizzard im nächsten Jahr zu liefern, planen wir nun einen späteren Start für Overwatch 2 und Diablo IV als ursprünglich vorgesehen", sagte Activision Blizzard in der Telefonkonferenz.

