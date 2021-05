Blizzard verliert zwei Millionen aktive Spieler

Denise Bergert

In den vergangenen drei Jahren hat Publisher Blizzard rund 29 Prozent seiner aktiven Spielerschaft verloren.

Vergrößern Blizzard plant neue Inhalte, um neue Spieler anzulocken. © Activision Blizzard

Activision Blizzard hat in dieser Woche seinen Gewinnbericht für das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Darin gab es nicht nur Erfolgsmeldungen - beispielweise zum "Call of Duty"-Franchise , sondern auch sinkende Zahlen bei Blizzard. So meldet Blizzard für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 27 Millionen aktive Spieler . Im Vorquartal belief sich diese Zahl noch auf 29 Millionen. Im Verlauf von drei Jahren hat der MMO-Gigant so rund 29 Prozent seiner aktiven Spieler verloren. Verantwortlich für die sinkenden Spielerzahlen sind Branchenexperten zufolge unter anderem fehlende Inhalte für große Blizzard-Marken sowie der Weggang namhafter Entwickler wie Jeff Kaplan oder Mike Morhaime.

Trotz sinkender Spielerzahlen konnte Blizzard im Quartalsbericht aber dennoch Gewinne einfahren. Blizzard erwirtschaftete in den ersten drei Monaten des Jahres einen Umsatz in Höhe von 483 Millionen US-Dollar. Der Gewinn lag bei 208 Millionen US-Dollar. Verantwortlich dafür ist den Angaben zufolge die Warcraft-Marke, darunter "World of Warcraft: Shadowlands". Blizzard arbeitet eigenen Aussagen zufolge an neuen Inhalten für seine Franchises und will damit auch wieder neue Spieler anlocken.