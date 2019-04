Blitzmarathon 2019: Hier wird ab heute geblitzt

Hans-Christian Dirscherl

Auch 2019 findet ein fast bundesweiter Blitz-Marathon statt. Wir sagen, auf welchen Straßen heute verstärkt die Geschwindigkeit überwacht wird.

Der Blitzmarathon 2019 findet in den meisten Bundesländern am heutigen Mittwoch, 3. April 2019, statt. Geblitzt wird entweder seit Mitternacht oder spätestens seit 6 Uhr morgens. Die verstärkte Tempo-Überwachung soll in der Regel 24 Stunden andauern. In Hamburg findet der Blitzmarathon erst am 4. April 2019 statt.

In diesen Bundesländern wird laut bussgeldkatalog.org geblitzt:

Baden-Württemberg: Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Ludwigsburg, Mannheim, Pforzheim, Reutlingen, Stuttgart, Ulm

Bayern: Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Erlangen, Fürth, Ingolstadt, München, Nürnberg, Regensburg, Würzburg

Brandenburg: Bernau bei Berlin, Brandenburg an der Havel, Cottbus, Eberswalde, Falkensee, Frankfurt (Oder), Fürstenwalde, Königs Wusterhausen, Oranienburg, Potsdam

Bremen: Bremen, Bremerhaven

Hamburg

Hessen: Darmstadt, Frankfurt am Main, Fulda, Gießen, Hanau, Kassel, Marburg, Offenbach am Main, Wiesbaden

Rheinland-Pfalz: Frankenthal, Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Neuwied, Speyer, Trier, Worms

Sachsen: Bautzen, Chemnitz, Dresden, Freiberg, Freital, Görlitz, Leipzig, Pirna, Plauen, Zwickau

Sachsen-Anhalt: Bernburg (Saale), Bitterfeld-Wolfen, Dessau-Roßlau, Halberstadt, Halle, Lutherstadt Wittenberg, Magdeburg, Stendal, Weißenfels, Wernigerode

Thüringen: Altenburg, Eisenach, Erfurt, Gera, Gotha, Jena, Mühlhausen, Nordhausen, Suhl, Weimar



Einige Bundesländer wie Hessen und Thüringen machen sogar detaillierte Standortangaben zu den Blitzern – klicken Sie dazu auf die vorstehenden Links. Der Freistaat Bayern (hier wird ab 6 Uhr morgens für 24 Stunden an insgesamt 2000 Messstellen verstärkt geblitzt) nennt die genauen Standorte der Blitzer traditionell nach Regierungsbezirken aufgeteilt: Hier hat der Bayerische Rundfunk diese Listen zusammengestellt. Bayern als typischer Flächenstaat hat einen besonderen Unfallschwerpunkt auf Bundes-, Staats- und Landstraßen. Deshalb wird dort verstärkt geblitzt.

Am Blitzmarathon nehmen dagegen nicht teil:

Berlin

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Saarland

Schleswig-Holstein



