Hans-Christian Dirscherl

Reichlich Strom für unterwegs: Als Amazon-Blitzangebot ist eine Powerbank jetzt für 21,99 Euro statt 32,99 Euro erhältlich.

Vergrößern Blitzangebot: 10.000-mAh-Powerbank für 21,99 Euro © AUKEY

Reichlich Strom für unterwegs bietet die AUKEY Powerbank mit ihren 10000 mAh. Als Amazon-Blitzangebot ist diese Powerbank jetzt für 21,99 Euro statt 32,99 Euro erhältlich. Lieferkosten kommen bei diesem Angebot nicht mehr dazu. Sie schließen die aufzuladenden Geräte via USB C an die Powerbank an. Laut Hersteller können Sie damit auch Geräte mit niedrigem Ladestrom, wie zum Beispiel Fitnesstracker, aufladen.



Die Powerbank unterstützt das Aufladen mit USB Power Delivery und USB Quick Charge für kompatible Smartphones und andere Geräte. Die Gesamtausgangsleistung beträgt 18 Watt. Im Lieferumfang der "AUKEY PB-Y22 10 000 mAh Universelle Power Bank" sind ein USB-A- zu C-Kabel und eine Bedienungsanleitung enthalten. Die Bewertungen auf Amazon sind durchwegs sehr positiv.



So finden Sie die besten Schnäppchen zum Cyber-Monday : Viele aktuelle Amazon-Angebote zum Cyber Monday (2.12.) finden Sie in diesem Beitrag. Dort präsentieren wir Ihnen alle Technik-Schnäppchen des Tages. Wenn Sie keinen Deal mehr verpassen möchten, dann empfehlen wir Ihnen, unseren neuen Deal-Push zu aktivieren.

