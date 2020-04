Blink Mini: Günstige Überwachungskamera mit Cloudspeicher von Amazon

Hans-Christian Dirscherl

Das zu Amazon gehörende Unternehmen Blink hat eine neue Indoor-Überwachungskamera vorgestellt. Die Blink Mini. Für knapp 40 Euro. Wahlweise mit und ohne Cloudspeicher. Letzterer ist bis zum 31. März 2021 gratis.

Vergrößern Blink Mini © Amazon

Die Blink Mini ergänzt das vorhandene Blink-Kamera-Angebot nach unten. Denn die neue Blink-Kamera ist das derzeit günstigste Blink-Modell. Sie kostet 39,90 Euro und kann ab sofort hier vorbestellt werden. Amazon liefert die Blink Mini ab 13. Mai 2020 aus.

Die Blink Mini zeichnet tagsüber mit 1080p auf. Für nachts besitzt die Blink Mini eine Infrarot-HD-Nachtsicht für Videoaufnahmen bei schwachem Licht. Die Kamera bietet Zwei-Wege-Audio und besitzt eine Bewegungserkennung; sobald sich also etwas im Blickfeld der Kamera bewegt, startet sie mit der Aufzeichnung und informiert den Besitzer via Smartphone-App. Die Bewegungserfassungszonen können Sie individuell festlegen.

Vergrößern Blink Mini © Amazon

Mit der Live-Video-Funktion können Nutzer über die Blink Home Monitor App in Echtzeit Personen und Haustiere in ihrem Zuhause sehen, hören oder mit ihnen sprechen. Ihre Videos speichern sie entweder mithilfe eines Blink-Cloud-Speicher-Abonnements oder lokal mit dem in Kürze separat erhältlichen, neuen Blink Sync-Modul 2, das allerdings noch einmal 39,90 Euro kostet. Sie können dann auf das monatliche Abonnement verzichten und die Videos lokal abspeichern. Mithilfe eines separat erhältlichen USB-Flashlaufwerks, das am Blink Sync-Modul 2 angeschlossen wird, können Videos von bis zu zehn Blink Mini-Kameras, die sich am selben Ort befinden, gespeichert werden. Das Blink Sync Modul 2 erlaubt es Kunden Blink zufolge, lokal gespeicherte Videos von Blink Mini-Kameras jederzeit über die Blink Home Monitor App aufzurufen, zu teilen oder herunterzuladen. Alternativ kann der USB-Speicher mit einem Computer verbunden werden, um Aufzeichnungen auf diesem wiederzugeben.

Sie können die Blink Mini aber auch ohne Sync-Modul nutzen. In diesem Fall verbinden Sie die Kamera direkt mit Ihrem WLAN und nutzen dann das Abo für den Clouddienst. Auf dem Smartphone installieren Sie außerdem die Blink Home Monitor App. Die Blink Mini beinhaltet einen Gratiszeitraum für das Blink Plus Cloud-Speicher-Abonnement bis zum 31. März 2021. Danach müssen Kunden ein kostenpflichtiges Blink Basic-Abonnement für ein Einzelgerät oder ein Blink Plus-Abonnement abschließen. Letzteres umfasst die Speicherung von Videos für eine unbegrenzte Anzahl an Kameras am selben Ort.

Blink Mini für 39,90 Euro vorbestellen

Das Doppelpack wird für 74,99 Euro angeboten. Alle Blink Mini-Kameras beinhalten einen Gratiszeitraum für das Blink Plus Cloud-Speicher-Abonnement bis zum 31. März 2021. Danach können Kunden ein Blink Basic-Abonnement für monatlich 3 Euro oder jährlich 30 Euro pro Kamera abschließen, ein Blink Plus-Abonnement kostet monatlich 10 Euro oder jährlich 100 Euro. Damit ist die Speicherung von Videos für eine unbegrenzte Anzahl an Kameras am selben Ort möglich.

Auf Wunsch kann die Blink Mini auch mit einem Alexa-fähigen Gerät gekoppelt werden, um per Sprache Live-Video zu starten, aufgezeichnete Videos abzuspielen oder die Kamera an- beziehungsweise auszuschalten.