Bleibt immer cool: Warum das neue REDMAGIC 7S Pro ideal für Gamer ist

Dank seiner Optimierung auf Gaming macht das High-End-Smartphone REDMAGIC 7S Pro mobilen Konsolen Konkurrenz – und bleibt dank 10-lagigem Kühlsystem mit Turbo-Lüfter unter Voll-Last kühl. Armored for Victory eben!

Sponsored Post Vergrößern Das schnelle REDMAGIC 7S Pro macht mit seiner Spieleleistung mobilen Konsolen Konkurrenz und bietet neben einem leistungsfähigen Kühlsystem einen schnellen Qualcomm Snapdragon 8+ und zusätzliche Schultertasten. © Nubia Technology

Es gibt nicht nur Candy Crush! Auf Ihrem Smartphone können Sie immer mehr „echte“ Games wie Call of Duty oder PUBG spielen. Das Problem: Spielen Sie etwa das neue Diablo Immortal auf ihrem Top-Smartphone von Samsung oder Apple, fällt unter Umständen bald die Leistung ab und es wird richtig heiß.

iPhone und Co sind nicht für Gaming konstruiert, das REDMAGIC 7S Pro schon

Haben Sie sich schon gewundert, warum ihr teures iPhone oder Galaxy keinen Lüfter benötigt? Es ist so ausgelegt, dass es nur für kurze Zeit volle Leistung bringt – um schnell eine Webseite aufzurufen oder ein Foto zu bearbeiten. Nutzten Sie aber ein Smartphone für ein aufwendiges Spiel und wählen bestmögliche Bildqualität, bedeutet dies permanente Volllast – es wird heiß, das Gerät muss zum Abkühlen seine Leistung reduzieren und die Frameraten gehen in den Keller.

Nicht so beim REDMAGIC 7S Pro, in dem ein raffiniertes 10-Schicht-Kühlsystem inklusive Lüfter für Kühlung sorgt. Nicht ohne Grund setzen schließlich auch Steam Deck und Switch auf aktive Kühlung. Den 20.000 rpm schnellen, aber leisen Mini-Ventilator schalten Sie über einen kleinen roten Schalter zu und bekommen so auch bei aufwendigsten Spielen hohe Frameraten – bei den beiden Top-Versionen Supernova und Mercury bietet der Lüfter sogar eine integrierte RGB-Beleuchtung. Der Hersteller Nubia hat schon seit Jahren Smartphones mit aktiver Kühlung im Angebot und nennt das verbesserte und hier erstmals verbaute Kühlungssystem ICE 10.0. Es besteht aus einer cleveren Kombination aus zehn aktiven und passiven Komponenten. So gibt es mehrere Schichten aus wärmeableitenden und speichernden Materialien, die äußerste Schicht bildet etwa ein großflächiger Kühlkörper aus Graphen.

Vergrößern Zusätzlich zum leisen zuschaltbaren Lüfter bietet das Gaming-Smartphone ein aufwendiges Kühlsystem mit mehreren Schichten aus wärmeableitenden Materialien. Das sorgt für gleichbleibend hohe Frameraten bei Spielen. © Nubia

Alle vier Finger: Zusätzliche Schultertasten

Das REDMAGIC 7S Pro hat noch mehr Eigenschaften, die es zur Konkurrenz für mobile Konsolen macht: Spielen Sie ein Game über den Touchscreen, ist die reine Daumen-Steuerung ein Handicap und Sie sind gegenüber anderen Spielern im Nachteil. Der Hersteller Nubia löst dies mit zwei kapazitiven Zusatztasten, die Sie per Zeigefinger bedienen können. Halten Sie das Smartphone im Vertikalmodus, stehen Ihnen oben rechts und links zwei kleine responsive Tasten zur Verfügung. Wie bei einer Konsole können Sie dann per Zeigefinger Waffen oder anderen Funktionen handhaben.

Vergrößern Die beiden Top-Modelle des REDMAGIC 7S Pro bieten modern gestylte Gehäuse mit Transparenzen und einen per RGB-Licht erleuchteten Mini-Lüfter. Zusätzliche Steuertasten an der linken Seite helfen bei schnellen Spielen. © Nubia

Ideales Display

Beim Blick aufs rahmenlose 6,8-Zoll OLED-Display sehen Sie nur das Spiel vor sich. Eine Notch gibt es nämlich nicht, die HD-Frontkamera wurde unter das Display verbannt. Drei weitere Kameras stehen auf der Rückseite zur Verfügung, geboten werden 64, 8 und 2 Megapixel. Das 600 Nits helle FHD-Display ist speziell für Gaming optimiert und unterstützt 120 Hz, 90 Hz und 60 Hz. Schnelle Touchscreen-Eingaben stellt zusätzlich eine Multitouch–Samplingrate von 960 Hz sicher. Gut zu wissen: Augenfreundlich ist es ebenfalls, dank des Flimmer-Schutzes DC Dimming und Low-Blue-Light-Zertifizierung. Mit seinem Gewicht von 235 Gramm und den Maßen 16,6 mal 7,7 cm und 0,99 cm Dicke bleibt das Smartphone dabei noch handlich. Und dies trotz eines 5000 mAh-Akku, der lange Spiele garantiert und mit bis zu 65W Ladeleistung schnell wieder befüllt ist.

Schnelle CPU mit Spezialchip

Schnelle CPU und GPU sind für Gaming selbstverständlich, mit dem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ist ein besonders leistungsfähiger Chip verbaut. Zur Seite steht ihm ein Gaming-Chip namens Red Core 1. Seine Aufgabe ist es, die Haupt-CPU bei den Aufgaben Audio, RGB-Effekte und Haptik zu entlasten – so wird auch eine aufwendige Vibrationsfunktion von dem Chip gesteuert.

Drei Varianten des REDMAGIC 7S Pro

Wählen können Sie zwischen drei Versionen: Das schwarze Modell Obsidian ist mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher das Einstiegsmodell und kostet 779 Euro. Die beiden Topmodelle bieten nicht nur 18 GB RAM und 512 GB Speicher, sondern unterscheiden sich vom Obsidian auch durch ihr aufwendiges Design. Ein spaciges silberfarbenes und transparentes Gehäuse mit holografischen Strukturen bietet das Modell Mercury, das schwarz-metallische Modell Supernova wiederum hat eine Rückseite aus transparenten Materialien und Glas. Zusätzlich unterscheiden sich die beiden 949 Euro kostenden Top-Modelle vom Einstiegsmodell durch eine pulsierende RGB-Beleuchtung des Lüfters.

Für Online-Games ist das REDMAGIC 7S Pro gut gerüstet, 5G wird unterstützt – das ermöglicht eine bessere Latenz als LTE. Es gibt weitere Besonderheiten bei der Software: Das vorinstallierte REDMAGIC OS bietet Funktionen für Gamer und sorgt mit den Technologien Magic Write und Magic Read für schnellere Schreib- und Lesevorgänge: So sollen Sie Spiele um 30 Prozent schneller installieren können. Die Technologie RAM Boost verbessert außerdem die RAM-Performance des schnellen LPDDR5-Speichers um weitere 10 Prozent.

