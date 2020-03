Bleibt-Zuhause-Aktion: 27 Gratis-Spiele bei Gog.com

Panagiotis Kolokythas

Gog.com verschenkt derzeit 27 Spiele, mit denen Gamer ihre vermehrte Zeit daheim spielend überbrücken können.

Vergrößern Gratis bei Gog.com: Gwent - The Witcher Card Game © Gog.com

Zeitgleich zu einem großen Frühlings-Sale bietet Gog.com derzeit auch 27 Spiele ohne DRM-Kopierschutz gratis zum Download an. Beim Spring-Sale gibt es noch bis zum 30. März über 2.500 Spiele zu deutlich reduzierten Preisen. Mit den kostenlosen Spielen will Gog.com dafür sorgen, dass die Spieler die "Zeit Zuhause etwas entspannter und abwechslungsreicher" verbringen können.

Dabei handelt es sich hauptsächlich um ältere Spiele, die keine große Ansprüche an die Hardware stellen. Sie sollten also auch problemlos auf älteren Laptops laufen. Eines der Highlights der Aktion ist sicherlich Gwent: The Witcher Card Game. Dabei handelt es sich um ein abwechslungsreiches Kartenspiel, welches im beliebten Witcher-Universum angesiedelt ist. Wer in die Welt des RPG-Klassikers Ultima eintauchen möchte, hat die Auswahl zwischen Ultima 4, Ultima World of Adventure 2 und Worlds of Ultima.

Und diese Spiele gibt es gratis bei Gog.com: