Black Friday bei Otto: Die besten Multimedia-Deals

Oliver Eismann

Im großen Black-Friday-Sale lässt Otto die Preise für kräftig purzeln. Darunter auch Technik-Schnäppchen wie Gaming-PCs und Smart-TVs. Wir haben die besten Deals für Sie herausgepickt.

Vergrößern Merry Black Friday bei Otto © Otto

Überall prangern im Netz derzeit die Prozentzeichen. Gerade erst ist der Singles Day vorbei, steht auch schon der Black Friday in den Startlöchern. Mit von der Partie ist auch Otto: Vom 23. bis 29. November 2021 lässt der Versandhändler die Preise unter anderem für Mode, Möbel, Haushalt und Technik kräftig purzeln. Auch jede Menge Multimedia-Schnäppchen hat Otto im Angebot. Wir haben uns das Sortiment angesehen und die besten Deals für Sie herausgepickt.

Direkt zu allen Black Friday Deals bei Otto



Weitere Sparvorteile bei Otto

Es gibt aber nicht nur Rabatte. Während des Black-Friday-Sales bietet Ihnen Otto außerdem noch folgende Vorteile:

Keine Versandkosten bei Bestellungen in der Otto-App

0-Prozent-Finanzierung

Verlängertes Rückgaberecht bis zum 30.01.2022

Die besten Deals zum Black Friday bei Otto

Im Black-Friday-Sale und schon davor können Sie bei Otto echte Schnäppchen schlagen. Lohende Deals stellen wir hier vor. (Stand 24.11.2021)

Apple iPhone SE (2020) © Apple Smartphone, 4,7 Zoll Retina HD Display (11,94 cm Diagonale), 128 GB Speicherplatz, 12 Megapixel Hauptkamera (Weitwinkel), 7 Megapixel Frontkamera, Touch ID (Fingerabdrucksensor), Nano-SIM und eSIM, 4G, ohne Strom-Adapter und Kopfhörer Bei Otto für 419,99 Euro statt 529 Euro (UVP)

Samsung Galaxy Buds Live © Samsung Bluetooth In-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC) im Glossy Finish, Freisprechfunktion, drei Mikrofone, Bixby Sprachsteuerung, bis zu 6 Stunden Wiedergabe Bei Otto für 66 Euro statt 184 Euro (UVP)

Canon EOS 2000D Value Up Kit © Canon Spiegelreflexkamera, 24,1 Megapixel, 3 Zoll (7,5 cm) LCD-Display, Videoaufnahmen in Full HD, WiFi, inklusive Objektiv (EF-S 18-55 mm IS II), Kameratasche und SD-Karte Bei Otto für 379 Euro statt 519 Euro (UVP)

CSL Sprint T8482 Gaming-PC-Komplettsystem © CSL AMD Ryzen 5 3400G (4x 3,7 GHz), AMD Radeon Vega 11 Grafik mit 2 GB HyperMemory, 16 GB DDR4-RAM, 3000 MHz, 500 GB M.2 SSD, Windows 10 Home, inklusive Maus, Tastatur und 27 Zoll TFT-Monitor Bei Otto für 799 Euro statt 1.099 Euro

Samsung 980 PRO SSD 2 TB + Far Cry 6 für PS5 © Samsung Interne SSD, NVMe M.2, PS5-kompatibel, 2 Terabyte, 7000 MB/S Lesegeschwindigkeit, 5000 MB/S Schreibgeschwindigkeit Bei Otto zusammen für 279,99 Euro statt 474,89 Euro (UVP)

Microsoft Surface Pro X (256 GB) © Microsoft Convertible Notebook, 13 Zoll (33,02 cm) Touch PixelSense Display mit 2880 x 1920 Pixel, Qualcomm SQ1 mit 3 GHz (Adreno 685), 16 GB LPDDR4x RAM Arbeitsspeicher, 256 GB SSD, Windows 10, kostenloses Upgrade auf Windows 11 Bei Otto für 999 Euro statt 1.699 Euro (UVP)

Microsoft Surface Pro X (512 GB) © Microsoft Convertible Notebook, 13 Zoll (33,02 cm) Touch PixelSense Display mit 2880 x 1920 Pixel, Qualcomm SQ1 mit 3 GHz (Adreno 685), 16 GB LPDDR4x RAM Arbeitsspeicher, 512 GB SSD, Windows 10, kostenloses Upgrade auf Windows 11 Bei Otto für 1.229 Euro statt 2.049 Euro (UVP)

MSI Optix MAG342CQRV (34 Zoll) Curved-Gaming-Monitor © MSI 34 Zoll (86 cm Diagonale), VA LCD, 3440 x 1440 Pixel, UWQHD, 1 ms Reaktionszeit, 100 Hz, NightVision, MSI Mystic Light, 2x HDMI, DisplayPort Bei Otto für 329 Euro statt 499 Euro (UVP)

Razer »Kraken Kitty Edition« Gaming-Headset © Razer Gaming Headset für den PC, Stereo, RGB-Beleuchtung und Beleuchtungseffekte, Mikrofon mit aktiver Rauchunterdückung, kabelgebunden, 3,5 mm Klinke Bei Otto für 89,99 Euro statt 169,99 (UVP)

Samsung »EVO Plus 2020 microSD« 512 GB © Samsung Geeignet für 4K UHD- und Super Slow Motion Aufnahmen mit bis zu 100 MB/s lesend und bis zu 90 MB/s schreibend (UHS-I U3), bis zu 512 GB Speicherkapazität. Perfekt für den Einsatz in Smartphones, Tablets, Action Kameras und Drohnen, inklusive SD-Adapter Bei Otto für 39,99 Euro statt 89,99 Euro (UVP)

CSL HydroX L9115 ASUS Extreme © CSL Gaming-PC, Intel Core i9 11900KF, RTX 3080, 32 GB RAM, 2000 GB HDD, 1000 GB SSD, Wasserkühlung Bei Otto für 2.799 Euro statt 3.999 Euro (UVP)

CSL HydroX L9114 ASUS eSport Pro Edition © CSL Gaming-PC, Intel Core i9 11900F, RTX 3070, 16 GB RAM, 1000 GB SSD, Wasserkühlung Bei Otto für 1.999 Euro statt 2.999 Euro (UVP)

TCL 75C728X1 QLED-Fernseher © TCL 75 Zoll (189 cm), 4K Ultra HD, Android 11, Integrierter Triple Tuner (DVB-T2/S2/C), PPI 3300 (Picture Performance Index), AiPQ 2.0 Engine, Dolby Vision IQ + Atmos, Google Assistant Sprachsteuerung, Onkyo-Soundsystem Bei Otto für 1.229 Euro statt 2.099 Euro (UVP)

Leider ausverkauft: Microsoft Surface Pro 7 i7 © Microsoft Convertible Notebook, matt schwarz, 12,3-Zoll-Touchscreen-Display, 16GB LPDDR4x RAM, 512GB SSD, Iris Plus Graphics, kostenloses Update auf Windows 11 Bei Otto für 1.299 Euro statt 2.099 Euro (UVP)

Weitere Top-Angebote

Kurz und knapp: Wo der „Black Friday“ herkommt

Der Black Friday als gehypter Shopping-Tag in der heutigen Form hat seine Wurzeln in den USA. Bereits seit den 1960er-Jahren wird dort der Freitag nach Thanksgiving (Erntedankfest) von vielen Amerikanern als Brückentag zum Shoppen genutzt. Dabei liegt der Black Friday zirka vier Wochen vor Heiligabend perfekt, um bereits die ersten Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Das ist die Gelegenheit für den Einzelhandel, mit Rabatten und Sonderaktionen zu locken und das Weihnachtsgeschäft einzuläuten. Den Cyber Monday gleich am darauffolgenden Montag haben sich indes findige Online-Händler erdacht, um online vom Synergieeffekt zu profitieren. Mittlerweile dehnen viele Händler den Black Friday auch über das Wochenende oder viele weitere Tage aus. Die Aktionen tragen dann so kreative Namen wie Cyber Weekend, Black-Friday-Sale oder Cyber Monday Woche.

Deal Alert: Keine Schnäppchen mehr verpassen

Mit unserem Deal-Alert empfangen Sie neue Top-Angebote als Push-Benachrichtigung im Browser oder Mail-Newsletter. Melden Sie sich dazu kostenlos unter deals.pcwelt.de an.