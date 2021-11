Black Friday bei NordVPN: Nur 2,80 Euro für das 2-Jahresabo

Ina Reiter

NordVPN gibt es jetzt zum Black Friday-Angebotspreis. Schon ab 2,80 Euro im Monat erhält man die VPN-Software mit Datenverschlüsselung und vielen neuen Funktionen.

Vergrößern NordVPN in der Black Friday Woche zu einem unschlagbaren Preis von 2,80 Euro pro Monat. © NordVPN

Das Angebot des führenden VPN-Providers am Markt ist sehr attraktiv: Für nur 2,80 Euro kann man das VPN im 2-Jahresabonnement auf bis zu 6 Geräten gleichzeitig nutzen. Normalerweise kostet das VPN 10,16 Euro/Monat. Somit liegt die aktuelle Ersparnis bei 72 Prozent. Wer seine Geräte und seine Privatsphäre schützen möchte, sollte also jetzt zugreifen.

Hinweis: Wenn Sie das Angebot nicht sehen, kopieren Sie bitte den Link in diesem Beitrag und rufen Sie ihn im Inkognito-Modus Ihres Browsers auf (Privates Fenster öffnen). Auf den hier vorgestellten Preis wird noch die Mehrwertsteuer aufgeschlagen. Effektiv belaufen sich die Kosten damit auf 3,33 Euro pro Monat bzw. auf 79,91 Euro für das 2-Jahrespaket.



Was ist neu bei NordVPN?

NordVPN hat einige Sicherheitsfeatures hinzubekommen: Die Software blockiert beim Surfen automatisch schädliche Webseiten, die Viren enthalten könnten und filtert sogar zweifelhafte Werbung raus. Zudem bekommt der Nutzer Warn-Emails, wenn seine Passwörter gehakt wurden und nicht mehr sicher sind.

Vergrößern NordVPN zum Black Friday Preis

Was macht ein VPN?

Daneben gibt es natürlich alle Vorteile, die ein VPN standardmäßig bietet: Über einen Dritt-Server wird die eigene IP-Adresse umgeleitet auf eine fremde, unabhängige IP-Adresse. Somit ist die private IP-Adresse für Fremde wie Hacker, Internetprovider oder auch Werbetreibende nicht mehr erkennbar. Sie surfen völlig anonym und Ihr Surf-Verhalten ist nicht nachvollziehbar und wird nirgendwo gespeichert.

Neben der sichergestellten Privatsphäre stellt ein VPN die Lösung für das Konsumieren von ausländischen Inhalten dar. So können Sie mit einem VPN ausländische Serien streamen, die für Ihr Land eigentlich blockiert sind. Für das Streamen von Netflix USA beispielsweise schalten Sie einfach Ihre VPN-App ein und melden sich bei Netflix USA an – der Provider weiß nicht, in welchem Land Sie sich befinden und zeigt alle Inhalte ohne Beschränkung an.

Warum NordVPN?

NordVPN gilt als seriöser Anbieter und stellt inzwischen mehr als 5.500 Server in 60 Ländern zu Verfügung. Darüberhinaus geht NordvPN als Sieger in unserem unabhängigen VPN-Vergleichstest hervor. Die wichtigsten Merkmale sind:

Fast 10 Jahre Erfahrung im Geschäft



24/7 deutscher Kundenservice

30 Tage Rückgaberecht mit voller Erstattung



Mehr als 5.500 Server in 60 Ländern

1 Abo reicht für 6 Geräte

No-Log-Richtlinie: NordVPN trackt 0,0 Daten

Moderne Apps für Smartphones, Tablets, Computer, Konsolen und TVs

Innovative Features: DarkNet-Scanner & High-Speed-Server



NordVPN im Test (von 2019)



